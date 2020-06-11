Платные дороги. Кто, за что и когда будет платить

Дороги общего пользования могут стать платными. Два соответствующих законопроекта, разработанные народными депутатами от партии «Слуга народа», находятся на рассмотрении профильного парламентского комитета.

В документах, в частности, речь идет о том, что сбор коснется грузовиков с массой 12 тонн и более. Процесс будет следующим: на дорогах установят специальное оборудование, которое позволит с помощью спутниковой технологии GNSS считывать информацию со спецустройств, которыми обязаны будут оснастить грузовики их владельцы. Согласно полученным данным и будет осуществляться сбор средств.

Тарифы, критерии автомобилей, которым придется платить за проезд, а также критерии, по которым будут определяться платные дороги, должен будет определить Кабмин. Они будут выписаны в подзаконных актах.

Для реализации задумки и контроля процесса, депутаты предлагают создать новый госорган – Оператора системы. Причем, этим Оператором может как одно из уже существующих госпредприятий, так и частная компания, которая будет функционировать на условиях государственно-частного партнерства.

Штраф для автовладельца за нарушение новых правил составит пять тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (85 тыс грн), а для водителя - сто девяносто минимумов доходов граждан (3 230 грн). Если нарушение повторится в течение года, то штраф для водителя составит уже триста восемьдесят необлагаемых минимумов доходов (6 460 грн).

Все весовые правила и нормативы остаются действующими.

Законопроекты планируют принять до конца года. А заработают новые правила с 1 января 2021 года. Хотя, в одном из документов указывается, что до конца 2023 года нововведения будут распространяться только на иностранных перевозчиков, а уж затем и отечественных. В другом же проекте закона предполагается платный проезд сразу для всех грузовиков массой 12 тонн и более. В принципе, в этом и все отличие двух документов.

Дорожные нововведения: для чего и почему

Судя по пояснительным запискам к законопроектам, основная цель нововведений – увеличить сбор средств в Дорожный фонд.

«В течение следующих пяти лет перед Кабинетом министров поставлена ​​цель привести в надлежащее техническое состояние 24 тыс км дорог государственного значения. При текущем уровне финансирования и с учетом накопившихся проблем в отрасли, это сложно реализовать, поскольку дороги местного значения также нуждаются в обновлении. Из-за накопившегося недофинансирования в течение десятилетий, существующая дорожная сеть не соответствует современным техническим требованиям, а дорожная отрасль имеет массу негативных последствий», - отмечают нардепы.

В документах подчеркивается, что основными источниками финансирования Дорожного фонда в настоящее время являются поступления от акцизного сбора и ввозной пошлины на нефтепродукты, акцизного сбора и ввозной пошлины с импортируемых на таможенную территорию Украины транспортных средств и шин к ним. И денег не хватает.

Правда, депутаты упустили из виду, что еще одним источником финансирования отрасли являются дополнительные деньги для «Укравтодора», выделяемые под госгарантии. Ставка делается и на средства, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома» согласно решению Стокгольмского арбитража. Кроме того, выделяют финансирование на дорожные проекты и международные партнеры. И еще один важный момент - президент Владимир Зеленский заявил, что для ремонта и строительства дорог местного значения обладминистрации получат возможность привлекать финансы под местные гарантии.

Учитывая все источники, в этом году на дорожные работы выделено 100 млрд гривен – рекордная за все время независимости страны сумма. Но, несмотря на это, особых положительных сдвигов в дорожной сфере пока нет.

По подсчетам нардепов, в Украине зарегистрировано около 9,2 миллиона транспортных средств, из них 1,5 миллиона грузовиков (без учета грузовиков с иностранной регистрацией, которые пользуются автомобильными дорогами при международных перевозках). А износ дорожного покрытия, «благодаря» всем этим грузовикам, значительно больше, чем от проезда легкового автомобильного транспорта (по расчетам иностранных экспертов, разница составляет до 50 тысяч раз в зависимости от уровня нагрузки).

Депутаты убеждены, что существующая в Украине система налогообложения и сборов не учитывает данный фактор и приводит к тому, что платят за инфраструктурные объекты одни, а пользуются ими другие.

Таким образом, парламентарии подсчитали: если средний тариф будет 1-3 гривни за километр, то дополнительные поступления составят 9 млрд гривен. И все эти средства будут направлены на ремонт и строительство дорог.

«Основной целью введения платы за проезд с грузовых транспортных средств является решение вопроса увеличения доходов Дорожного фонда в Украине, установление справедливого подхода к сбору средств на развитие дорог от пользователей дорожной инфраструктуры», - отмечается в законопроектах.

Еще одним важным фактором, по утверждению депутатов, являются обязательства Украины по имплементации европейского законодательства в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

«Почти все страны Европы уже ввели плату за проезд с грузовиков, в том числе Чехия, Польша, Турция, Германия, Ирландия, Италия, Норвегия, Испания, Португалия, Австрия, Болгария, Словения, Швейцария, Франция, Словакия, Венгрия, Латвия и другие. Размер платы за проезд в странах Европы колеблется от 2,2 гривни до 11 гривен за километр проезда, в зависимости от общей массы транспортного средства, нагрузки на ось, класса дороги, вида топлива, уровня шума, даже времени проезда и т.п.», - отмечают депутаты.

И приводят в пример Беларусь, где с 1 августа 2013 введена система взимания платы за проезд с автомобилей общей массой более 3,5 тонны – BelToll: «Протяженность платных дорог на сегодня составляет - 1787 километров, с планами дальнейшего расширения. Плата взимается автоматически при прохождении станций сбора (рамок) транспортными средствами, оснащенными специальными бортовыми устройствами».

«Дорожные» дискуссии

В Мининфраструктуры считают, что законопроекты, внедряющие плату за использование автодорог грузовым транспортом, должны быть максимально сбалансированными и учитывать интересы бизнеса, чтобы защитить его от возможных последствий.

«Мы должны обеспечить качественные, безопасные дороги, уменьшить риски ДТП. Основная сеть автомобильных дорог была построена до 2000 года, учитывая нормы нагрузки 6-7 тонн на ось. Современные же нормативные расчетные нагрузки для автомобильных дорог составляют 11,5 тонны на ось. Система сбора платы за проезд грузовиков применяется в Евросоюзе, но мы должны учесть все возможные последствия для украинских перевозчиков от внедрения норм, предусмотренных в законопроектах», - заявил глава ведомства Владислав Криклий.

По словам директора Государственного дорожного научно-исследовательского института им. М.П. Шульгина Артема Безуглого, «дорожные» законопроекты направлены на решение вопроса дополнительного финансирования автомобильных дорог. А это действительно сейчас нужно отрасли.

«Из-за хронического недофинансирования отрасли нарушались межремонтные нормативные сроки на дорогах, их параметры не приводились в соответствие с современными нагрузками. И сегодня, несмотря на рекордные темпы строительства в этом году, все равно около 90% дорог нуждаются в ремонте. За счет только Дорожного фонда восстановить сеть более чем в 150 тысяч километров нереально», - прокомментировал ситуацию эксперт.

Он считает, что появление нового сбора – закономерно, поскольку грузовые автомобили наносят наибольший вред дорожному покрытию из-за своей массы. Именно поэтому их вклад в дорожные фонды крайне важен для поддержания автодорог в удовлетворительном состоянии.

«Еще в 2012 году нашим институтом было проведено серьезное исследование о целесообразности внедрения системы сбора платы. Это исследование показало, что в Украине ее целесообразно установить для транспортных средств полной массой более 12 тонн», - отметил Артем Безуглый.

По его мнению, законопроекты полностью соответствуют европейскому законодательству, в частности, Директиве 1999/62 / ЕС от 17 июня 1999 года «О взыскании платы с грузовых транспортных средств за использование определенных инфраструктур». Причем в европейских государствах под вредом, который наносит большегрузный автомобильный транспорт, подразумевают не только физическое воздействие, но и вред, который он наносит экологии. Поэтому и плата за пользование определенными дорогами зависит не только от пройденного расстояния, но и от степени экологичности двигателя грузового автомобиля.

Безуглый считает, что в результате внедрения в Украине платы для грузовиков за проезд, ожидается ощутимый социально-экономический эффект от инвестирования средств в дорожную инфраструктуру.

Эксперт Украинского аналитического центра Борис Кушнирук называет инициативу депутатов логичной, но недостаточной: «Эта инициатива имеет определенную философию – чем больше давление на дорожное покрытие, тем быстрее оно изнашивается и требует определенного ремонта. Поэтому предложение, что грузовые авто должны платить за проезд больше, – справедливое. Но этого мало. Дело в том, что еще должна быть правильно построена тарифная система железнодорожных перевозок. Именно из-за того, что она не выстроена, автомобильные перевозчики (а именно они сейчас являются основными перевозчиками) завышают нормы грузов. Необходимо пересмотреть сам подход к тарифообразованию, прекратить перекрестное субсидирование пассажирских перевозок на железной дроге за счет грузовых, навести порядок на железной дороге, где годами длится массовое разворовывание. Тогда наведем порядок и с автоперевозчиками. А пока бизнесу невыгодно возить поездами грузы, то и на автодорогах ничего не решится. Состояние трасс страдает от этого, в первую очередь. У нас на дорогах перегруз и плохое состояние покрытия, потому что не выгодно пользоваться услугами «Укрзализныци». Повторюсь, сам вопрос установления платы за проезд для грузовиков имеет смысл, но только в том случае, если эта политика будет поддержана политикой усиления перевозок речным (а этот потенциал у Украины огромный) и железнодорожным транспортом. Все должно развиваться гармонично. Одним новыми законами проблема дорог не решится», - подытожил эксперт.

Разговоры о внедрении сбора с грузовиков за проезд отечественными дорогами общего пользования ведутся с 2012 года. В 2019 году они особенно активизировались, но принять соответствующий закон парламентарии (из-за разногласий с бизнесом) так и не смогли. Смогут ли договориться сейчас? До конца года проверим.

Нана Черная