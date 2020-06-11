Платные дороги. Кто, за что и когда будет платить
В Украине планируется внедрить плату за проезд дорогами общего пользования. Соответствующие законопроекты уже разработаны и сейчас находятся на рассмотрении профильного парламентского комитета. УНИАН разбирался, что предлагают народные депутаты.
Дороги общего пользования могут стать платными. Два соответствующих законопроекта, разработанные народными депутатами от партии «Слуга народа», находятся на рассмотрении профильного парламентского комитета.
В документах, в частности, речь идет о том, что сбор коснется грузовиков с массой 12 тонн и более. Процесс будет следующим: на дорогах установят специальное оборудование, которое позволит с помощью спутниковой технологии GNSS считывать информацию со спецустройств, которыми обязаны будут оснастить грузовики их владельцы. Согласно полученным данным и будет осуществляться сбор средств.
Тарифы, критерии автомобилей, которым придется платить за проезд, а также критерии, по которым будут определяться платные дороги, должен будет определить Кабмин. Они будут выписаны в подзаконных актах.
Для реализации задумки и контроля процесса, депутаты предлагают создать новый госорган – Оператора системы. Причем, этим Оператором может как одно из уже существующих госпредприятий, так и частная компания, которая будет функционировать на условиях государственно-частного партнерства.
Штраф для автовладельца за нарушение новых правил составит пять тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (85 тыс грн), а для водителя - сто девяносто минимумов доходов граждан (3 230 грн). Если нарушение повторится в течение года, то штраф для водителя составит уже триста восемьдесят необлагаемых минимумов доходов (6 460 грн).
Все весовые правила и нормативы остаются действующими.
Законопроекты планируют принять до конца года. А заработают новые правила с 1 января 2021 года. Хотя, в одном из документов указывается, что до конца 2023 года нововведения будут распространяться только на иностранных перевозчиков, а уж затем и отечественных. В другом же проекте закона предполагается платный проезд сразу для всех грузовиков массой 12 тонн и более. В принципе, в этом и все отличие двух документов.
Дорожные нововведения: для чего и почему
Судя по пояснительным запискам к законопроектам, основная цель нововведений – увеличить сбор средств в Дорожный фонд.
«В течение следующих пяти лет перед Кабинетом министров поставлена цель привести в надлежащее техническое состояние 24 тыс км дорог государственного значения. При текущем уровне финансирования и с учетом накопившихся проблем в отрасли, это сложно реализовать, поскольку дороги местного значения также нуждаются в обновлении. Из-за накопившегося недофинансирования в течение десятилетий, существующая дорожная сеть не соответствует современным техническим требованиям, а дорожная отрасль имеет массу негативных последствий», - отмечают нардепы.
В документах подчеркивается, что основными источниками финансирования Дорожного фонда в настоящее время являются поступления от акцизного сбора и ввозной пошлины на нефтепродукты, акцизного сбора и ввозной пошлины с импортируемых на таможенную территорию Украины транспортных средств и шин к ним. И денег не хватает.
Правда, депутаты упустили из виду, что еще одним источником финансирования отрасли являются дополнительные деньги для «Укравтодора», выделяемые под госгарантии. Ставка делается и на средства, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома» согласно решению Стокгольмского арбитража. Кроме того, выделяют финансирование на дорожные проекты и международные партнеры. И еще один важный момент - президент Владимир Зеленский заявил, что для ремонта и строительства дорог местного значения обладминистрации получат возможность привлекать финансы под местные гарантии.
Учитывая все источники, в этом году на дорожные работы выделено 100 млрд гривен – рекордная за все время независимости страны сумма. Но, несмотря на это, особых положительных сдвигов в дорожной сфере пока нет.
По подсчетам нардепов, в Украине зарегистрировано около 9,2 миллиона транспортных средств, из них 1,5 миллиона грузовиков (без учета грузовиков с иностранной регистрацией, которые пользуются автомобильными дорогами при международных перевозках). А износ дорожного покрытия, «благодаря» всем этим грузовикам, значительно больше, чем от проезда легкового автомобильного транспорта (по расчетам иностранных экспертов, разница составляет до 50 тысяч раз в зависимости от уровня нагрузки).
Депутаты убеждены, что существующая в Украине система налогообложения и сборов не учитывает данный фактор и приводит к тому, что платят за инфраструктурные объекты одни, а пользуются ими другие.
Таким образом, парламентарии подсчитали: если средний тариф будет 1-3 гривни за километр, то дополнительные поступления составят 9 млрд гривен. И все эти средства будут направлены на ремонт и строительство дорог.
«Основной целью введения платы за проезд с грузовых транспортных средств является решение вопроса увеличения доходов Дорожного фонда в Украине, установление справедливого подхода к сбору средств на развитие дорог от пользователей дорожной инфраструктуры», - отмечается в законопроектах.
Еще одним важным фактором, по утверждению депутатов, являются обязательства Украины по имплементации европейского законодательства в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.
«Почти все страны Европы уже ввели плату за проезд с грузовиков, в том числе Чехия, Польша, Турция, Германия, Ирландия, Италия, Норвегия, Испания, Португалия, Австрия, Болгария, Словения, Швейцария, Франция, Словакия, Венгрия, Латвия и другие. Размер платы за проезд в странах Европы колеблется от 2,2 гривни до 11 гривен за километр проезда, в зависимости от общей массы транспортного средства, нагрузки на ось, класса дороги, вида топлива, уровня шума, даже времени проезда и т.п.», - отмечают депутаты.
И приводят в пример Беларусь, где с 1 августа 2013 введена система взимания платы за проезд с автомобилей общей массой более 3,5 тонны – BelToll: «Протяженность платных дорог на сегодня составляет - 1787 километров, с планами дальнейшего расширения. Плата взимается автоматически при прохождении станций сбора (рамок) транспортными средствами, оснащенными специальными бортовыми устройствами».
«Дорожные» дискуссии
В Мининфраструктуры считают, что законопроекты, внедряющие плату за использование автодорог грузовым транспортом, должны быть максимально сбалансированными и учитывать интересы бизнеса, чтобы защитить его от возможных последствий.
«Мы должны обеспечить качественные, безопасные дороги, уменьшить риски ДТП. Основная сеть автомобильных дорог была построена до 2000 года, учитывая нормы нагрузки 6-7 тонн на ось. Современные же нормативные расчетные нагрузки для автомобильных дорог составляют 11,5 тонны на ось. Система сбора платы за проезд грузовиков применяется в Евросоюзе, но мы должны учесть все возможные последствия для украинских перевозчиков от внедрения норм, предусмотренных в законопроектах», - заявил глава ведомства Владислав Криклий.
По словам директора Государственного дорожного научно-исследовательского института им. М.П. Шульгина Артема Безуглого, «дорожные» законопроекты направлены на решение вопроса дополнительного финансирования автомобильных дорог. А это действительно сейчас нужно отрасли.
«Из-за хронического недофинансирования отрасли нарушались межремонтные нормативные сроки на дорогах, их параметры не приводились в соответствие с современными нагрузками. И сегодня, несмотря на рекордные темпы строительства в этом году, все равно около 90% дорог нуждаются в ремонте. За счет только Дорожного фонда восстановить сеть более чем в 150 тысяч километров нереально», - прокомментировал ситуацию эксперт.
Он считает, что появление нового сбора – закономерно, поскольку грузовые автомобили наносят наибольший вред дорожному покрытию из-за своей массы. Именно поэтому их вклад в дорожные фонды крайне важен для поддержания автодорог в удовлетворительном состоянии.
«Еще в 2012 году нашим институтом было проведено серьезное исследование о целесообразности внедрения системы сбора платы. Это исследование показало, что в Украине ее целесообразно установить для транспортных средств полной массой более 12 тонн», - отметил Артем Безуглый.
По его мнению, законопроекты полностью соответствуют европейскому законодательству, в частности, Директиве 1999/62 / ЕС от 17 июня 1999 года «О взыскании платы с грузовых транспортных средств за использование определенных инфраструктур». Причем в европейских государствах под вредом, который наносит большегрузный автомобильный транспорт, подразумевают не только физическое воздействие, но и вред, который он наносит экологии. Поэтому и плата за пользование определенными дорогами зависит не только от пройденного расстояния, но и от степени экологичности двигателя грузового автомобиля.
Безуглый считает, что в результате внедрения в Украине платы для грузовиков за проезд, ожидается ощутимый социально-экономический эффект от инвестирования средств в дорожную инфраструктуру.
Эксперт Украинского аналитического центра Борис Кушнирук называет инициативу депутатов логичной, но недостаточной: «Эта инициатива имеет определенную философию – чем больше давление на дорожное покрытие, тем быстрее оно изнашивается и требует определенного ремонта. Поэтому предложение, что грузовые авто должны платить за проезд больше, – справедливое. Но этого мало. Дело в том, что еще должна быть правильно построена тарифная система железнодорожных перевозок. Именно из-за того, что она не выстроена, автомобильные перевозчики (а именно они сейчас являются основными перевозчиками) завышают нормы грузов. Необходимо пересмотреть сам подход к тарифообразованию, прекратить перекрестное субсидирование пассажирских перевозок на железной дроге за счет грузовых, навести порядок на железной дороге, где годами длится массовое разворовывание. Тогда наведем порядок и с автоперевозчиками. А пока бизнесу невыгодно возить поездами грузы, то и на автодорогах ничего не решится. Состояние трасс страдает от этого, в первую очередь. У нас на дорогах перегруз и плохое состояние покрытия, потому что не выгодно пользоваться услугами «Укрзализныци». Повторюсь, сам вопрос установления платы за проезд для грузовиков имеет смысл, но только в том случае, если эта политика будет поддержана политикой усиления перевозок речным (а этот потенциал у Украины огромный) и железнодорожным транспортом. Все должно развиваться гармонично. Одним новыми законами проблема дорог не решится», - подытожил эксперт.
Разговоры о внедрении сбора с грузовиков за проезд отечественными дорогами общего пользования ведутся с 2012 года. В 2019 году они особенно активизировались, но принять соответствующий закон парламентарии (из-за разногласий с бизнесом) так и не смогли. Смогут ли договориться сейчас? До конца года проверим.
Нана Черная