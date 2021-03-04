Катастрофический обвал спроса на фоне пандемии коронавируса стал причиной рекордных потерь, которые понес авиаконцерн Lufthansa в 2020 году.
Об этом сообщает DW.
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Чистые убытки концерна в прошлом году составили 6,7 млрд евро, оборот сократился с 36,4 млрд в 2019-м до 13,6 млрд евро в 2020 году. Об этом сообщил глава авиаконцерна Карстен Шпор.
Прошлый год стал самым сложным за всю историю компании, констатировал Шпор. Ограничения, введенные с целью сдерживания пандемии, привели к беспрецедентному обвалу спроса на воздушный транспорт.
Как сообщил Шпор, авиакомпании Lufthansa Group в 2020 году сократили предложение на 31%, число пассажиров (36,4 млн) составило лишь 25% от показателей 2019 года.
"Теперь на смену запретам на поездки и карантина должны прийти международно признанные цифровые справки о вакцинации и тестирования, с тем чтобы люди снова могли посещать семьи и друзей, встречаться с деловыми партнерами или знакомиться с другими странами и культурами", - сказал глава Lufthansa.
По словам Шпора, его концерн ожидает, что 2021 тоже будет тяжелым и приведет к новым потерям, в частности сокращение объема перевозок до 40-50% от уровня докризисного 2019 года. Последствия для авиаконцерна будут долгосрочными - лишь к середине десятилетия Lufthansa планирует вернуться к загрузке на 90%.
Убытки авиакомпаний из-за пандемии
- В 2020 году потери авиакомпаний из-за пандемии составили 157 миллиардов долларов.
- В мае 2020 года власти Германии заявили о планах выделить авиаперевозчику Lufthansa пакет помощи на общую сумму 9 млрд евро.
- Авиакомпания МАУ в период с апреля 2020 по январь 2021 года вернула пассажирам более 26,5 млн долл.
- В декабре 2020 года авиакомпания «Международные авиалинии Украины» призвала президента Украины Владимира Зеленского поручить правительству разработать программу действий по предоставлению компании возвратной финансовой помощи (займа или стабилизационного кредита) с целью выплаты заработной платы сотрудникам.
- 4 февраля 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины разрабатывает механизмы поддержки отечественной авиационной отрасли в период пандемии COVID-19.
- 25 февраля 2021 года авиакомпания «Чешские авиалинии» (Czech Airlines) заявила о том, что планирует уволить всех 430 сотрудников из-за последствий пандемии коронавируса.
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