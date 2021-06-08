В Кривом Роге появилось регулярное авиасообщение с Киевом, а вскоре здесь начнут реконструкцию взлетно-посадочной полосы и терминала. Об этом написал в Facebook заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Сегодня вместе с президентом Владимиром Зеленским воспользовались возможностью прибыть в Кривой Рог рейсовым самолетом. Приятно зайти на сайт криворожского аэропорта и воочию наконец увидеть, что полеты сюда отныне - регулярные», - отметил он.

Рейсы между Киевом и Кривым Рогом открыла компания WindRose. Они будут выполняться несколько раз в неделю, впервые за очень долгое время.

«Аэропорт будет обслуживать потребности шестисоттысячного города и двух больших областей - Днепропетровской и Кировоградской. Для Кривого Рога - это как новая жизнь и для аэропорта, и для всего города», - говорит Тимошенко.

Кроме того, в рамках программы Владимира Зеленского «Большая стройка» в этом году впервые за 40 лет в Кривом Роге проведут реконструкцию взлетно-посадочной полосы и терминала, который получит стильный дизайн и сможет принимать до 400 пассажиров в час. Завершить работу планируют до конца 2022 года.

«Мы в этом году начали системную работу по развитию региональных аэропортов. Людям из отдаленных регионов должно быть удобно добираться в Киев, а оттуда при необходимости - в другие города или страны», - комментирует Тимошенко, координирующий президентскую программу «Большая стройка».

Также в Кривом Роге по программе Владимира Зеленского ведут реконструкцию стадионов «Спартак» и «Металлург».

Тимошенко сообщил, что во второй половине дня они с президентом примут участие в заседании Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей в Днепре.

«Благо, дорога из Кривого Рога в Днепр наконец - идеального качества. То, что раньше было больше похоже на «направление», благодаря «Большой стройке» превратилось в трассу европейского уровня», - добавил он.

Напомним, ранее Тимошенко сообщал, что по программе Владимира Зеленского «Большая стройка» началось создание сети региональных авиахабов. По плану, через несколько лет в небольших городах Украины появится 16 аэропортов.

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Автор: Григорий Бондарь