Кредит на покупку автомобиля: реально ли стать автовладельцем и не прогореть

В Украине ежегодно продаются тысячи автомобилей, однако при существующем уровне зарплат далеко не каждый может себе позволить купить авто. Решением может стать банковский автокредит, но здесь нужно все очень хорошо взвесить и не допустить ошибки, чтобы не получить неподъемный долг.

Украинцы вновь стали активно покупать автомобили, о чем красноречиво свидетельствуют не только статистика, а и пробки на дорогах страны и катастрофическая нехватка парковочных мест в наших городах.

По данным ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», в январе-мае этого года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 39,6 тысяч единиц.

В еще большем количестве наши соотечественники приобретают бывшие в употреблении авто. По данным профильной ассоциации, количество регистраций бывших в употреблении ввезенных из-за границы легковых автомобилей на первичном рынке в январе-мае составило 159,6 тысяч, что на 45 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом здесь не учтена продажа б/у автомобилей на вторичном рынке, то есть сделки между гражданами в пределах страны.

С учетом стоимости автомобиля от 100 тысяч гривень, которая во много раз превышает размер средней зарплаты в Украине на уровне 13,5 тысяч гривень, становится понятно, что для большинства украинских семей покупка личного транспорта – это серьезный удар по бюджету.

Что предлагают банки

Чтобы приобрести личное авто, среднестатистической семье нужно либо долго копить, либо обращаться в банк за кредитом.

И здесь нужно не растеряться перед выбором одной из многочисленных кредитных программ и при этом найти максимально выгодный для себя вариант.

Как рассказал УНИАН руководитель компании Performance Management Сергей Сароян, официальной статистики по автокредитам в Украине нет, но можно ориентироваться на комментарии от участников рынка: банков и страховых компаний.

«Так, от банка «Креди Агриколь» известно, что доля продаж авто в кредит уверенно растёт и по сравнению с прошлыми годами уже сейчас составляет порядка 40 процентов. Объективно, вера в такие данные есть в связи с катастрофическим падением платёжеспособности населения по разным причинам за последние 5-6 лет», - сказал Сароян.

По словам эксперта, тенденция по стоимости автокредитования такова, что банки и автомобильные дистрибьюторы активно поддерживают свои кредитные программы.

«Это значит, что нужную потребителю программу кредитования можно будет найти в каком-то из источников. Именно фактор цены, а, значит, и сговорчивости кредитора, порой влияет на решение о приобретении автомобиля в целом», - отметил Сароян.

Какие же есть варианты приобретения авто в кредит, если потенциальный покупатель не располагает необходимой суммой для покупки?

Многие украинские банки активно развивают программы автокредитования, сотрудничая с дилерскими центрами и автосалонами.

При выборе в автосалоне нового автомобиля, который покупатель планирует приобрести в кредит, стоит внимательно изучить условия кредитования.

«Подводные камни» автокредитования

Рассмотрим основные аспекты и «подводные камни», которые поджидают потенциального покупателя авто в кредит.

Для оформления кредита необходимо располагать суммой, достаточной для первого взноса. Она отличается в зависимости от предлагаемой банками программы и составляет от 10 до 50 процентов от стоимости автомобиля (при желании можно заплатить и больше).

Банк, конечно же, будет оценивать финансовые возможности заемщика, для чего понадобится справка о доходах.

Далее клиент выбирает срок кредитования, и от этого будет зависеть процентная ставка по кредиту: чем больше срок, тем выше будет ставка. В среднем она стартует от 10 процентов и может доходить до 20 и выше при больших сроках кредитования.

Таким образом, при оформлении договора клиент определяет сумму и срок погашения кредита, исходя из приемлемого для себя размера ежемесячного платежа. Но на этом процесс не заканчивается – при оформлении кредита на авто необходимо учесть еще ряд платежей, увеличивающих итоговую сумму.

Страховка и другие платежи

Обязательными условиями при заключении кредитного договора являются страхование транспортного средства (КАСКО), платеж по которому составляет от 5 процентов стоимости автомобиля и платится ежегодно; страхование жизни заемщика (может составлять и 0,5, и 2 процента от суммы кредита), а также однократный сбор на обязательное пенсионное страхование - от 3 до 5 процентов от стоимости авто.

Кроме того, необходимо заплатить комиссию банку за выдачу кредита – это еще в среднем 1,5-3 процента от суммы договора. Также может потребоваться оплата услуг нотариуса.

Таким образом, реальная процентная ставка по кредиту может вырасти в 2-3 раза и составлять более 30 процентов годовых. Это значительно выше, чем изначально ожидает покупатель, видя заманчивые предложения банков.

Как купить авто дешевле

Чтобы покупка автомобиля стала менее болезненной для семейного бюджета, можно обратить внимание на бывшие в употреблении авто.

Сейчас есть огромный выбор б/у транспорта – как машины, продаваемые нашими согражданами, так и привезенные из-за границы. Это и всем известные «евробляхи», и популярные в последние годы автомобили из США.

Попавшие на американских дорогах в ДТП автомобили можно приобрести на страховом аукционе и отремонтировать здесь, чем занимаются многие компании. Часто бывает, что авто имеет не очень значительные повреждения, и после качественного ремонта можно получить автомобиль в хорошем состоянии по привлекательной цене.

В любом случае покупка б/у автомобиля в кредит обойдется значительно дешевле. Во многих банках есть специальные программы кредитования приобретения бывших в употреблении автомобилей. Их выгода – в отсутствии ряда обязательных платежей, перечисленных выше.

В частности, кредит на б/у авто обычно не предусматривает первоначальный взнос, также не нужно платить за страховки жизни и КАСКО. Отсутствует и обязательный сбор в Пенсионный фонд. Необходимо будет заплатить одноразовую комиссию банку за выдачу кредита, размер которой варьируется от банка к банку, и определиться со сроком и суммой кредита.

Важным и выгодным отличием программы кредитования покупки бывшего в употреблении автомобиля, которое предлагают некоторые банки, является отсутствие процентов в первый год выплаты кредита.

Первые 12 месяцев процентная ставка составляет 0,01 процента, а начиная со второго года, уже насчитывается оговоренная договором ставка по кредиту. Такое условие может быть стимулом максимально погашать тело кредита в первый год, дабы не переплачивать в последующие.

Личный опыт покупателя

Корреспондент УНИАН пообщался с 30-летним киевлянином Владимиром, который недавно решил поменять автомобиль и рассматривал много вариантов.

«Я продал свой старый автомобиль, и к вырученной от продажи сумме нужно было добавить немало денег, чтобы купить достойное авто. Вначале я планировал купить новый автомобиль в кредит, ездил в автосалоны и сравнивал разные модели и программы кредитования банков. Однако пришел к выводу, что со всеми обязательными платежами и процентными ставками покупка авто, которое я хочу, будет слишком обременительной для семейного бюджета», - поделился Владимир.

В поисках подходящего варианта Владимир нашел автомобиль, привезенный из США после ДТП. Машина полностью устроила – повреждения были минимальными, и после ремонта все выглядело идеально, а цена за авто такого класса с небольшим пробегом была приемлемой.

«Немалую роль сыграли и условия по кредитованию б/у автомобиля в одном из банков – сумма с учетом цены оказалась посильной: в первый год не нужно платить проценты. К тому же на отсутствии обязательных КАСКО, страховки жизни и сбора в пенсионный фонд я сэкономил порядка 80 тысяч гривен, которые бы заплатил при покупке в кредит автомобиля из салона», - сказал Владимир.

Эксперт Сароян отмечает, что при принятии решения о покупке автомобиля выгоду для себя стоит определять по сумме имеющихся сбережений и предпочтению по покупке авто.

«Стоимость кредита нужно сравнивать у автодилера и у банков, которые предоставляют услугу автокредита. Также важно уметь договариваться с представителями этих структур, понимая, что они также заинтересованы в выдаче кредита. Не только вам нужен этот кредит, но и им», - подчеркнул эксперт.

По мнению Сарояна, тенденция роста спроса на автокредиты в Украине в ближайшие годы продолжится.

«В стране большое количество безработных с небольшим уровнем сбережений. Люди сейчас больше тратят, чем зарабатывают. Что может подтвердить статистика роста вкладов и изъятия средств из банковского сектора. Исторически, в такие моменты люди стараются пойти работать в такси. А такой вид деятельности зачастую требует стартовых вложений - нужна машина», - отметил эксперт.

Как не допустить ошибку

Автомобиль в XXI веке не должен быть предметом роскоши, а способом передвижения.

Многим людям он нужен для работы, без него не представляют жизни семьи с детьми.

И если вы решились на покупку личного транспорта, необходимо выбрать подходящий для себя способ, оценив возможности своего бюджета.

При выборе автомобиля можно потратить не один месяц на поиски подходящего варианта. И здесь спешка не нужна.

Выбирая б/у авто, стоит внимательно оценить его состояние, лучше при этом воспользоваться услугами специалистов на СТО.

Выбрав автомобиль, подходящий по всем параметрам, необходимо внимательно ознакомится с программами кредитования разных банков, которые в борьбе за клиента могут предложить весьма выгодные условия.

И уже имея полное представление о том, во что обойдется покупка личного авто, можно принимать взвешенное решение.

Екатерина Жирий

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