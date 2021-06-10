Как выбрать кредитную программу для покупки авто / Иллюстрация REUTERS

Кредит на покупку автомобиля: реально ли стать автовладельцем и не прогореть

Екатерина Жирий
15:38, 10 июня 2021
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В Украине ежегодно продаются тысячи автомобилей, однако при существующем уровне зарплат далеко не каждый может себе позволить купить авто. Решением может стать банковский автокредит, но здесь нужно все очень хорошо взвесить и не допустить ошибки, чтобы не получить неподъемный долг.

Украинцы вновь стали активно покупать автомобили, о чем красноречиво свидетельствуют не только статистика, а и пробки на дорогах страны и катастрофическая нехватка парковочных мест в наших городах.

По данным ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», в январе-мае этого года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 39,6 тысяч единиц.

В еще большем количестве наши соотечественники приобретают бывшие в употреблении авто. По данным профильной ассоциации, количество регистраций бывших в употреблении ввезенных из-за границы легковых автомобилей на первичном рынке в январе-мае составило 159,6 тысяч, что на 45 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом здесь не учтена продажа б/у автомобилей на вторичном рынке, то есть сделки между гражданами в пределах страны.

С учетом стоимости автомобиля от 100 тысяч гривень, которая во много раз превышает размер средней зарплаты в Украине на уровне 13,5 тысяч гривень, становится понятно, что для большинства украинских семей покупка личного транспорта – это серьезный удар по бюджету.

Что предлагают банки

Чтобы приобрести личное авто, среднестатистической семье нужно либо долго копить, либо обращаться в банк за кредитом.

И здесь нужно не растеряться перед выбором одной из многочисленных кредитных программ и при этом найти максимально выгодный для себя вариант.

Как рассказал УНИАН руководитель компании Performance Management Сергей Сароян, официальной статистики по автокредитам в Украине нет, но можно ориентироваться на комментарии от участников рынка: банков и страховых компаний.

«Так, от банка «Креди Агриколь» известно, что доля продаж авто в кредит уверенно растёт и по сравнению с прошлыми годами уже сейчас составляет порядка 40 процентов. Объективно, вера в такие данные есть в связи с катастрофическим падением платёжеспособности населения по разным причинам за последние 5-6 лет», - сказал Сароян.  

По словам эксперта, тенденция по стоимости автокредитования такова, что банки и автомобильные дистрибьюторы активно поддерживают свои кредитные программы.

«Это значит, что нужную потребителю программу кредитования можно будет найти в каком-то из источников. Именно фактор цены, а, значит, и сговорчивости кредитора, порой влияет на решение о приобретении автомобиля в целом», - отметил Сароян.

Какие же есть варианты приобретения авто в кредит, если потенциальный покупатель не располагает необходимой суммой для покупки?

Многие украинские банки активно развивают программы автокредитования, сотрудничая с дилерскими центрами и автосалонами.

При выборе в автосалоне нового автомобиля, который покупатель планирует приобрести в кредит, стоит внимательно изучить условия кредитования.

Многие украинские банки активно развивают программы автокредитования / REUTERS

«Подводные камни» автокредитования

Рассмотрим основные аспекты и «подводные камни», которые поджидают потенциального покупателя авто в кредит.

Для оформления кредита необходимо располагать суммой, достаточной для первого взноса. Она отличается в зависимости от предлагаемой банками программы и составляет от 10 до 50 процентов от стоимости автомобиля (при желании можно заплатить и больше).

Банк, конечно же, будет оценивать финансовые возможности заемщика, для чего понадобится справка о доходах.

Далее клиент выбирает срок кредитования, и от этого будет зависеть процентная ставка по кредиту: чем больше срок, тем выше будет ставка. В среднем она стартует от 10 процентов и может доходить до 20 и выше при больших сроках кредитования.

Таким образом, при оформлении договора клиент определяет сумму и срок погашения кредита, исходя из приемлемого для себя размера ежемесячного платежа. Но на этом процесс не заканчивается – при оформлении кредита на авто необходимо учесть еще ряд платежей, увеличивающих итоговую сумму.

Страховка и другие платежи

Обязательными условиями при заключении кредитного договора являются страхование транспортного средства (КАСКО), платеж по которому составляет от 5 процентов стоимости автомобиля и платится ежегодно; страхование жизни заемщика (может составлять и 0,5, и 2 процента от суммы кредита), а также однократный сбор на обязательное пенсионное страхование - от 3 до 5 процентов от стоимости авто.

Кроме того, необходимо заплатить комиссию банку за выдачу кредита – это еще в среднем 1,5-3 процента от суммы договора. Также может потребоваться оплата услуг нотариуса.

Таким образом, реальная процентная ставка по кредиту может вырасти в 2-3 раза и составлять более 30 процентов годовых. Это значительно выше, чем изначально ожидает покупатель, видя заманчивые предложения банков.

Реальная процентная ставка по кредиту может составить более 30 процентов годовых / фото ua.depositphotos.com

Как купить авто дешевле

Чтобы покупка автомобиля стала менее болезненной для семейного бюджета, можно обратить внимание на бывшие в употреблении авто.

Сейчас есть огромный выбор б/у транспорта – как машины, продаваемые нашими согражданами, так и привезенные из-за границы. Это и всем известные «евробляхи», и популярные в последние годы автомобили из США.

Попавшие на американских дорогах в ДТП автомобили можно приобрести на страховом аукционе и отремонтировать здесь, чем занимаются многие компании. Часто бывает, что авто имеет не очень значительные повреждения, и после качественного ремонта можно получить автомобиль в хорошем состоянии по привлекательной цене.

В любом случае покупка б/у автомобиля в кредит обойдется значительно дешевле. Во многих банках есть специальные программы кредитования приобретения бывших в употреблении автомобилей. Их выгода – в отсутствии ряда обязательных платежей, перечисленных выше.

В частности, кредит на б/у авто обычно не предусматривает первоначальный взнос, также не нужно платить за страховки жизни и КАСКО. Отсутствует и обязательный сбор в Пенсионный фонд. Необходимо будет заплатить одноразовую комиссию банку за выдачу кредита, размер которой варьируется от банка к банку, и определиться со сроком и суммой кредита.

Важным и выгодным отличием программы кредитования покупки бывшего в употреблении автомобиля, которое предлагают некоторые банки, является отсутствие процентов в первый год выплаты кредита.

Первые 12 месяцев процентная ставка составляет 0,01 процента, а начиная со второго года, уже насчитывается оговоренная договором ставка по кредиту. Такое условие может быть стимулом максимально погашать тело кредита в первый год, дабы не переплачивать в последующие.

Кредит на б/у авто обычно не предусматривает первоначальный взнос / Иллюстрация REUTERS

Личный опыт покупателя

Корреспондент УНИАН пообщался с 30-летним киевлянином Владимиром, который недавно решил поменять автомобиль и рассматривал много вариантов.

«Я продал свой старый автомобиль, и к вырученной от продажи сумме нужно было добавить немало денег, чтобы купить достойное авто. Вначале я планировал купить новый автомобиль в кредит, ездил в автосалоны и сравнивал разные модели и программы кредитования банков. Однако пришел к выводу, что со всеми обязательными платежами и процентными ставками покупка авто, которое я хочу, будет слишком обременительной для семейного бюджета», - поделился Владимир.

В поисках подходящего варианта Владимир нашел автомобиль, привезенный из США после ДТП. Машина полностью устроила – повреждения были минимальными, и после ремонта все выглядело идеально, а цена за авто такого класса с небольшим пробегом была приемлемой.

«Немалую роль сыграли и условия по кредитованию б/у автомобиля в одном из банков – сумма с учетом цены оказалась посильной: в первый год не нужно платить проценты. К тому же на отсутствии обязательных КАСКО, страховки жизни и сбора в пенсионный фонд я сэкономил порядка 80 тысяч гривен, которые бы заплатил при покупке в кредит автомобиля из салона», - сказал Владимир.

Эксперт Сароян отмечает, что при принятии решения о покупке автомобиля выгоду для себя стоит определять по сумме имеющихся сбережений и предпочтению по покупке авто.

«Стоимость кредита нужно сравнивать у автодилера и у банков, которые предоставляют услугу автокредита. Также важно уметь договариваться с представителями этих структур, понимая, что они также заинтересованы в выдаче кредита. Не только вам нужен этот кредит, но и им», - подчеркнул эксперт.

По мнению Сарояна, тенденция роста спроса на автокредиты в Украине в ближайшие годы продолжится.

«В стране большое количество безработных с небольшим уровнем сбережений. Люди сейчас больше тратят, чем зарабатывают. Что может подтвердить статистика роста вкладов и изъятия средств из банковского сектора. Исторически, в такие моменты люди стараются пойти работать в такси. А такой вид деятельности зачастую требует стартовых вложений - нужна машина», - отметил эксперт.

Эксперты считают, что тенденция роста спроса на автокредиты в Украине в ближайшие годы продолжится / фото ua.depositphotos.com

Как не допустить ошибку

Автомобиль в XXI веке не должен быть предметом роскоши, а способом передвижения.

Многим людям он нужен для работы, без него не представляют жизни семьи с детьми.

И если вы решились на покупку личного транспорта, необходимо выбрать подходящий для себя способ, оценив возможности своего бюджета.

При выборе автомобиля можно потратить не один месяц на поиски подходящего варианта. И здесь спешка не нужна.

Выбирая б/у авто, стоит внимательно оценить его состояние, лучше при этом воспользоваться услугами специалистов на СТО.

Выбрав автомобиль, подходящий по всем параметрам, необходимо внимательно ознакомится с программами кредитования разных банков, которые в борьбе за клиента могут предложить весьма выгодные условия.

И уже имея полное представление о том, во что обойдется покупка личного авто, можно принимать взвешенное решение.

Екатерина Жирий

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