Санкции в отношении лиц, ответственных за строительство Керченского моста, будут одобрены в ближайшие недели.

Европейский союз вскоре одобрит введение санкций против лиц и компаний, причастных к строительству Керченского моста, решение о которых блокировалось Кипром.

Читайте такжеОккупанты запустили движение грузовых поездов на Крымском мосту (фото, видео)

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Санкции ЕС в отношении Беларуси все еще заблокированы, но, по крайней мере, есть определенный прогресс, поскольку санкции в отношении лиц, ответственных за строительство Керченского моста, и тех, кто несет ответственность за кибератаки на Бундестаг в 2015 году, будут одобрены в ближайшие недели", - написал Джозвяк.

Следует отметить, что в 2018 году Евросоюз официально ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

Что этому предшествовало

7 марта Россия запустила Крымским мостом поезд для сообщения оккупированного полуострова с Краснодарским краем РФ.

Автомобильное движение по Керченскому мосту между Россией и Крымом открыли в мае 2018 года, позже было открыто движение грузового транспорта.

Открытие Керченского моста большинство россиян считает главным событием 2018 года.

Ранее сообщалось, что незаконно построенный Россией в аннексированном Крыму Керченский мост смещается.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН