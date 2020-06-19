Каранатин в Украине: "Укрзализныця" запустила еще 50 электричек

Пресс-служба компании призывает пассажиров быть сознательными и выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом.

Акционерная компания "Укрзализныця", продолжая постепенное восстановление курсирования пригородных поездов, назначила рейсы еще 50 пригородных поездов, которые будут курсировать по территории Украины.

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Как сообщила пресс-служба компании, с 23 июня начнется курсирование еще 27 пригородных поездов по региональному филиалу "Юго-Западная железная дорога" и с 24 июня - 23-х поездов по филиалу "Южная железная дорога".

"На сегодня по территории Украины курсирует 533 пригородных поезда. С учетом вышеуказанных поездов, 24 июня их количество составит 583 поезда", - говорится в сообщении.

Пресс-служба компании призывает пассажиров быть сознательными и выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом.

"В частности, соблюдать социальную дистанцию, надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни - оставаться дома. На время действия карантина в каждом пригородном поезде будет находиться проводник, который будет следить за соблюдением этих норм",- говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" назначила на ближайшие выходные и ко Дню Конституции ряд дополнительных региональных поездов. В частности, назначено курсирование 5 региональных поездов на период с 19 по 21 июня, а также с 26 по 29 июня - накануне и после Дня Конституции Украины - для дополнительных перевозок пассажиров.

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