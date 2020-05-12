"Вирус не отступает": Кличко объяснил, почему сейчас нельзя отменять ограничения по общественному транспорту

Киевляне смогут ездить в общественном транспорте только по спецбилетам.

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что сейчас в городе еще рано отменять ограничения на работу общественного транспорта.

Об этом мэр столицы сообщил в ходе онлайн-брифинга.

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"Еще раз подчеркну: все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. Как мы видим, вирус пока не отступает. И в последние дни имеем не оптимистичную динамику заболевания. Только в воскресенье - 66 подтвержденных случаев, сегодня - 59. Поэтому расслабляться рано. На первом этапе рано снимать ограничения на работу общественного транспорта, поэтому он пока продолжит перевозить пассажиров по спецбилетам. До 22 мая точно", - заявил Кличко.

При этом, как добавил мэр столицы, с сегодняшнего дня в городе увеличено количество единиц подвижного состава наземного общественного транспорта, и в частности, были открыты дополнительные маршруты с жилых массивов ДВРЗ, Троещина, Лесной и Корчеватое.

Также в режиме спецрейсов на некоторых маршрутах курсируют автобусы.

"Проезд в транспорте пока возможен только при наличии спецбилета и средств индивидуальной защиты", - напомнил Кличко.

Он отметил, что на маршруты ежедневно выходят до 300 автобусов, троллейбусов и трамваев, а весь подвижной состав обязательно дезинфицируют - как перед выездом, так и в течение дня.

В то же время мэр добавил, что решение об открытии метрополитена будет принимать Кабинет министров, по решению которого он был закрыт.

"Я еще раз призываю всех ответственно относиться к своему здоровью, к безопасности своей и людей, которые рядом. Не пренебрегайте правилами! Это - ваше здоровье и ваша жизнь. Если вы сопротивляетесь - вам никто не поможет его сохранить! Поэтому берегите себя!", - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, в столице сегодня начался первый этап ослабления карантинных ограничений. В частности открылись магазины площадью до 300 кв. м, парикмахерские, салоны красоты, летние террасы кафе и ресторанов, небольшие производства и некоторые другие учреждения. Также открылись 27 продовольственных рынков, однако торгово-развлекательные центры еще не работают.