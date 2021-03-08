В Закарпатской области из-за активного распространения COVID-19 с 8 марта введен усиленный карантин.

"Укрзализныця" (УЗ) на этой неделе организовала несколько спецрейсов поездов в Закарпатье, чтобы все желающие смогли выехать из "красной" зоны эпидопасности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УЗ.

Отмечается, что в ближайшее время будет открыта продажа билетов на такие рейсы поездов, соединяющих Закарпатье со столицей, югом и востоком страны, во вторник, субботу и воскресенье:

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№358/357 Рахов - Киев: 9, 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);

№13/14 Солотвино - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);

№15/16 Рахов - Киев: 9 и 13 марта (рейсы в обратном направлении 8 и 12 марта);

№81/82 Ужгород - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);

№108/107 Ужгород - Одесса 9 марта (рейс в обратном направлении 8 марта);

№45/46 Ужгород - Лисичанск 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта).

Пресс-служба также сообщила, что пассажиры, которые уже приобрели проездные документы на указанные рейсы до их переназначения как специальные, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена.

"Для остальных пассажиров продажа билетов уже открыта", - говорится в сообщении.

Все рейсы будут выполнены с обязательным соблюдением масочного режима в вагонах, которые прошли тщательную дезинфекцию.

"Красная" зона на Закарпатье

В Закарпатской области из-за активного распространения COVID-19 с 8 марта установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

В связи с этим "Укрзализныця" приостановила продажу билетов на поезда в Закарпатье и ограничила высадку-посадку пассажиров.

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Автор: Павел Степанец