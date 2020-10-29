Кабинет министров Украины согласовал проект постановления, которое позволяет привлекать к ответственности владельцев авто на европейских номерах.
Об этом в Facebook сообщил депутат от партии "Слуга Народу" Евгений Брагарь.
Читайте такжеВ Украине появилась новая схема махинаций с евробляхами (видео)
Ответственность за нарушение сроков ввоза авто в таможенном режиме транзита составляет 500 необлагаемых минимумов (8,5 тысячи), за повторное нарушение - 17 тысяч с лишением прав на год с платным изъятием авто или без такового.
При этом, Брагарь отмечает, что "в декабре 2019 года был подписан меморандум между "АвтоЕвроСилой" и министром МВД по непривлечению к ответственности владельцев автомобилей на европейской регистрации до принятия Закона о доступной растаможке".
Хронология событий
- С 23 февраля 2019 года в Украине действовал общий режим растаможивания автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отсрочил их введение до 22 августа.
- 12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины еще на три месяца.
- 20 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.
- В октябре 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о растаможке "евроблях" по новой формуле.
- 2 октября 2019 года Кабинет министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "евроблях", до 1 января 2020 года.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram