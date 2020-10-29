Ответственность за нарушение сроков ввоза авто в таможенном режиме транзита составляет 500 необлагаемых минимумов.

Кабинет министров Украины согласовал проект постановления, которое позволяет привлекать к ответственности владельцев авто на европейских номерах.

Об этом в Facebook сообщил депутат от партии "Слуга Народу" Евгений Брагарь.

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Ответственность за нарушение сроков ввоза авто в таможенном режиме транзита составляет 500 необлагаемых минимумов (8,5 тысячи), за повторное нарушение - 17 тысяч с лишением прав на год с платным изъятием авто или без такового.

При этом, Брагарь отмечает, что "в декабре 2019 года был подписан меморандум между "АвтоЕвроСилой" и министром МВД по непривлечению к ответственности владельцев автомобилей на европейской регистрации до принятия Закона о доступной растаможке".

Хронология событий

С 23 февраля 2019 года в Украине действовал общий режим растаможивания автомобилей на еврономерах по полной ставке акцизного налога, и уже с 24 мая предполагалось, что автовладельцы будут платить штрафы, цель которых - прекращение использования данных автомобилей на территории Украины, однако парламент отсрочил их введение до 22 августа.

12 сентября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины еще на три месяца.

20 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.

В октябре 2019 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о растаможке "евроблях" по новой формуле.

2 октября 2019 года Кабинет министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "евроблях", до 1 января 2020 года.

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Автор: УНИАН