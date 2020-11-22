Накануне в Федеральном авиационном управлении США разрешили полеты лайнеров Boeing 737 MAX.

Европейское агентство по авиационной безопасности планирует разрешить полеты самолетов Boeing 737 MAX уже в начале 2021 года.

Об этом заявил исполнительный директор Европейского агентства по авиационной безопасности Патрик Кай, сообщает Reuters.

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"Видимо, в нашем случае мы примем решения, позволяющие вернуть самолет в эксплуатацию, где-то в январе (2021 года — ред)", - заявил Кай.

Авиакатастрофы с Boeing 737 MAX

29 октября 2018 года пассажирский Boeing 737 Max рухнул в море через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Это была первая катастрофа новейшей модели одного из самых популярных в мире самолетов.

Спустя пять месяцев при схожих обстоятельствах разбился ещё один Boeing 737 Max - в Эфиопии, после чего эксплуатация самолетов этой модели была приостановлена по всему миру. Расследование катастрофы в Эфиопии ещё не завершено; отчет о крушении в Индонезии был обнародован 25 октября, он занял 353 страницы.

Возобновление эксплуатации

28 мая 2020 года американская авиастроительная компания Boeing получила разрешение на начало тестовых полетов для сертификации среднемагистральных самолетов серии 737 MAX.

Федеральное авиационное управление США (FAA) 28 июня, в электронном письме в Конгресс подтвердило соответствующее решение.

По состоянию на 20 июля 2020 года Boeing впервые с 2019 года продал два лайнера 737 Max.

18 ноября Федеральное управление гражданской авиации США возобновило эксплуатацию Boeing 737 MAX, полеты которого ранее остановили из-за авиакатастроф.

Отмечается, что решение было принято после "всеобъемлющего и методичного обзора безопасности полетов, который занял 20 месяцев".

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Автор: УНИАН