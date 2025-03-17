"Интерпайп" выходит на рынок пассажирских колес Европы

Украинская компания уже является важным игроком в грузовом сегменте, а теперь стремится закрепиться в пассажирском.

Украинская промышленная компания "Интерпайп" активно расширяет свое присутствие на европейском рынке железнодорожной продукции. Если сейчас рынок грузовых колес Европы уже является "домашним" для компании, то следующий амбициозный шаг - выход в сегмент пассажирских колес. Об этом рассказал директор дивизиона железнодорожной продукции Александр Гарькавый во время "Саммита экспортеров-2025", организованного Forbes Ukraine, говорится в сообщении на сайте компании.

По словам Гарькавого, компания поставляет железнодорожную продукцию во все страны Европы, и сейчас на двух из трех грузовых вагонов ЕС установлены колеса украинского производства. Однако "Интерпайп" в рамках стратегии развития до 2032 года планирует активно заходить в сегмент пассажирских колес, который значительно сложнее и технологичнее, чем грузовой.

"Каждый пассажирский поезд имеет уникальную конструкцию колеса, а каждый национальный оператор железных дорог в Европе - собственные стандарты, дополняющие общеевропейские. К тому же, сертификация в мировых вагоностроительных корпорациях, таких как Siemens, Alstom и Stadler, - это сложный и длительный процесс", - пояснил Александр Гарькавый.

Видео дня

Однако у "Интерпайпа" есть существенное преимущество. Компания уже имеет успешный опыт поставки пассажирских колес для скоростных поездов Deutsche Bahn. Кроме того, компания владеет собственным производством стали, что позволяет ей контролировать качество продукции. По уровню снижения выбросов CO2 и карбонового следа украинский производитель опережает конкурентов, что делает его продукцию еще более привлекательной для европейских заказчиков.

"Колесо под определенный пассажирский поезд - это развитие отдельного продукта. Для этого нужна сильная техническая экспертиза, больше квалифицированных инженеров. Мы с оптимизмом принимаем этот вызов", - подчеркнул директор дивизиона железнодорожной продукции "Интерпайп".

Как сообщал GMK Center, в 2024 году "Интерпайп" реализовал на европейском рынке более 80 тыс. т железнодорожной продукции, что превосходит показатели 2021 года. Мощности железнодорожного дивизиона загружены на 100%