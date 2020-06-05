Ford анонсировал премьеру нового внедорожника (фото, видео)

Основным конкурентом Ford Bronco называется новый Jeep Wrangler. Продажи новинки в США запланированы на следующий год.

Компания Ford представит свой новый внедорожник, для которого возродит название Bronco, в июне нынешнего года.

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Об этом сообщается на официальной странице американского бренда. Изначально дебют этого автомобиля планировался на автосалоне в Нью-Йорке, однако из-за пандемии COVID-19 мотор-шоу отменили, пишет Autonews.

Продажи новинки в США запланированы на следующий год. Основным конкурентом Ford Bronco называется новый Jeep Wrangler. Сборка модели будет налажена на заводе в Мичигане.

Внедорожник уже не раз попадал в объективы фотошпионов, но пока на всех снимках новинка скрыта под камуфляжем. Судя по фотографиям, Bronco получит широкие колесные арки и светодиодные полукруглые фары. Ожидается, что новинка будет доступна как с двухдверным, так и с четырехдверным кузовом, а также со съемной крышей.

Технические характеристики новинки также пока держатся в секрете. По неофициальным данным, внедорожник получит 2,3-литровый четырехцилиндровый мотор EcoBoost. Мощность агрегата составит 270 лошадиных сил. Двигатель будет работать совместно с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач или с семидиапазонной «механикой». Также не исключается появление «заряженной» версии внедорожника.

Под названием Bronco американцы с 1966 по 1996 г. выпускали большой внедорожник. За это время автомобиль успел сменить пять поколений.

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