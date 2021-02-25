Официально не все упомянутые электромобили представлены в Украине.

Украинцы массово пересаживаются на электромобили / REUTERS

С каждым годом в Украине все больше расширяется рынок электромобилей, а ее граждане выбирают себе машины до вкуса, таким образом формируя их рейтинг по популярности.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Долгое время самой популярной моделью среди украинцев был Nissan Leaf, но по итогам января 2021 года лидер "зеленых" машин неожиданно изменился.

Как известно, далеко не все модели электрокаров официально представлены в Украине. В этом году покупатели, отдающие предпочтение новым автомобилям на электротяге, смогут сделать выбор из десяти моделей, стоимость которых меньше 40 тысяч долларов.

Интересно, что в этом рейтинге примерные пробеги без подзарядки для электрокаров, перечисленных ниже, охватывают диапазон от 177 км до более чем 400 км.

Топ-10 популярных новых электрокаров

Открывает список Mini Electric, который оценивается в 29 900 долларов.

BMW Mini Electric / REUTERS

BMW представила Mini Electric еще в 2019 году, а продажи этой электрической модели начались в прошлом году. Заявленный запас хода Mini Electric составляет 177 км. Очевидно, что с такой характеристикой автомобиль предназначен прежде всего для людей, которые живут в городах и, вероятно, не ездят на большие расстояния. Мощность электродвигателя британца-181 л.с., а время разгона до 100 км/ч составляет чуть больше от 7 секунд.

Продолжает список один из самых популярных электрокаров среди украинцев - Nissan Leaf.

Nissan Leaf / REUTERS

Представлен в 2010 году во втором поколении Nissan Leaf является одним из самых долгоиграющих электромобилей на рынке. Базовая модель по оценкам EPA может преодолеть на одном заряде до 240 км. Его цена составляет 31 620 долларов.

Нашлось место в этом рейтинге и для Chevrolet Bolt EV.

Chevrolet недавно представила обновленный 2022 Bolt EV, который уже в этом году появится у дилеров и будет стоить более чем на 5 тысяч долларов меньше, чем предыдущая версия. Последнее поколение Bolt EV обещает запас хода в 416 км, как и в авто предыдущего поколения. Сейчас его стоимость оценивается в 31 995 долларов.

Chevrolet Bolt EV / REUTERS

А вот и первая модель Hyundai-Ioniq Electric.

Hyundai Ioniq Electric / REUTERS

Хотя базовая цена Hyundai Ioniq Electric достаточно привлекательна, но запас хода у этой модели меньше, чем у некоторых конкурентов. По оценкам EPA, максимальная дальность поездки без подзарядки составляет 273 км Цена этой модели составляет 33 045 долларов.

Ну и, конечно, куда же без модели Tesla Model 3.

Tesla Model 3 / REUTERS

Недавно этот электрокар потерял в цене тысячу долларов. Если раньше за Model 3 Standard Range Plus нужно было отдать 37 990 долларов, то теперь она обойдется в 36 990 долларов.

Еще одна модель Hyundai-Kona Electric.

Hyundai Kona Electric / REUTERS

В базовой комплектации модель 2021 года оснащена двигателем мощностью 201 л. с. и респектабельным запасом хода, по оценкам EPA, в 415 километров. Недавно Hyundai представила обновленный Kona Electric 2022 года с более гладким дизайном, но без изменений трансмиссии.

В 39 090 долларов оценивается KIA Niro EV, пробег которого на одном заряде составляет 385 км

KIA Niro EV / фото tsn.ua

Предпоследнюю строчку по стоимости занимает Tesla Model Y-39 990 долларов.

Tesla Model Y / REUTERS

Отметим, что Model Y Standard Range может проехать 393 км без подзарядки.

Замыкает рейтинг Volkswagen ID.4, стоимость которого оценивается в 39 995 долларов.

Volkswagen ID.4 / REUTERS

Первый электромобиль Volkswagen для рынка США появится на улицах в этом году, поставки начнутся уже в марте. Автомобиль обещает пробег в 402 км и знакомую форму кроссовера, которая сейчас в моде.

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Автор: УНИАН