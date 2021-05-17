Ранее стало известно о возможном повышении цены на проезд в коммунальном транспорте Киева.

Повышение цены на проезд в общественном транспорте на сегодня необходимо для обеспечения его нормального функционирования.

Такое мнение высказал эксперт Ассоциации городов Украины Назар Миколюк в эфире канала "Украина 24".

"У нас есть государственные гарантии для отдельных категорий граждан, а это примерно 2,5 млн граждан, имеющих льготный проезд. И государство, к сожалению, не хочет давать деньги на компенсацию. В 2021 году приблизительная потребность в компенсации за льготный проезд составляет 6 млрд грн. Громады вместо того, чтобы вкладывать эти средства в образование, в здравоохранение, в соцзащиту, должны перенаправить их на компенсацию за льготную перевозку в электротранспорте или другом автотранспорте", - сказал он.

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Он объяснил, почему повышение тарифа сегодня едва ли не единственный выход из ситуации.

"Страдают в принципе все в громаде, потому что, во-первых, органам самоуправления нужно дотировать свой электротранспорт, чтобы он нормально функционировал, чтобы зарплату получали кондукторы и водители. Фактически на сегодня единственный адекватный вариант, если государство, конечно, вернет компенсацию за льготные перевозки - это поднятие тарифов на проезд", - сказал эксперт.

Что этому предшествовало

13 мая трудовые коллективы транспортных коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" заявили о том, что просят столичную власть повысить тариф на проезд.

КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс" просят мэра Виталия Кличко и депутатов Киевсовета немедленно решить вопрос и поддержать предприятия.

Одним из путей решения проблемы транспортники видят увеличение действующего тарифа на перевозку пассажиров.

В метрополитене отмечают, что на 2021 год экономически обоснованным является тариф в размере 21,05 грн, в "Киевпастрансе" - 25,18 грн для трамваев, троллейбусов, автобусов и 78,9 грн - для городской электрички.

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Автор: Юрий Годован