Точные координаты аэропорта станут известны после проектирования.

Новый аэропорт в Закарпатской области построят на территории Мукачевской территориальной громады, условное название аэропорта - "Мукачево-3".

Об этом в Facebook сообщил глава "Укринфрапроекта" Кирилл Хомяков.

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Точные координаты аэропорта станут известны после проектирования.

Новый аэропорт будет иметь два курса посадки без захода на территорию соседних государств. Следующие шаги — это объявления тендера на проектирование, согласование со всеми местными службами и решения земельных вопросов.

На Закарпатье планируют построить аэродром со взлетной полосой 2800 метров, что даст возможность принимать самолеты класса А320 / В737. Ожидается, что аэропорт сможет обслуживать более миллиона пассажиров в год.

Что этому предшествовало

В ноябре 2020 года сообщалось, что количество мест для строительства аэропорта в Закарпатье сократилось до двух — города Мукачево и поселка Среднее.

В апреле 2021 года глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков заявил, что локацию для строительства аэропорта изменят. Такое решение приняли в связи с тем, что местные бизнесмены начали скупать земли в поселке Среднее, чтобы «втридорога продать государству там, где будет аэропорт».

Министр инфраструктуры Владислав Криклий выразил надежду, что в 2022 году Мининфраструктуры сможет начать строительство аэропорта в Закарпатье.

Принятый Верховной Радой государственный бюджет на 2021 год предусматривает финансирование развития аэропортов в Днепре, Виннице, Ривном и Херсоне.

Стратегия Министерства инфраструктуры предусматривает ежегодную модернизацию 5-6 аэропортов в зависимости от объемов финансирования.

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Автор: Елена Коваленко