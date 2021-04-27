Новый аэропорт в Закарпатской области построят на территории Мукачевской территориальной громады, условное название аэропорта - "Мукачево-3".
Об этом в Facebook сообщил глава "Укринфрапроекта" Кирилл Хомяков.
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Точные координаты аэропорта станут известны после проектирования.
Новый аэропорт будет иметь два курса посадки без захода на территорию соседних государств. Следующие шаги — это объявления тендера на проектирование, согласование со всеми местными службами и решения земельных вопросов.
На Закарпатье планируют построить аэродром со взлетной полосой 2800 метров, что даст возможность принимать самолеты класса А320 / В737. Ожидается, что аэропорт сможет обслуживать более миллиона пассажиров в год.
Что этому предшествовало
- В ноябре 2020 года сообщалось, что количество мест для строительства аэропорта в Закарпатье сократилось до двух — города Мукачево и поселка Среднее.
- В апреле 2021 года глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков заявил, что локацию для строительства аэропорта изменят. Такое решение приняли в связи с тем, что местные бизнесмены начали скупать земли в поселке Среднее, чтобы «втридорога продать государству там, где будет аэропорт».
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий выразил надежду, что в 2022 году Мининфраструктуры сможет начать строительство аэропорта в Закарпатье.
- Принятый Верховной Радой государственный бюджет на 2021 год предусматривает финансирование развития аэропортов в Днепре, Виннице, Ривном и Херсоне.
- Стратегия Министерства инфраструктуры предусматривает ежегодную модернизацию 5-6 аэропортов в зависимости от объемов финансирования.
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