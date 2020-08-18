Аэропорт "Борисполь" может стать хабом для DHL Express

Украинский аэропорт может стать альтернативой российском и турецким хабам.

DHL Express рассматривает аэропорт "Борисполь" в качестве потенциального хаба для региона Кавказа и Центральной Азии.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на регионального менеджера DHL Express Вадима Сидорука.

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Компания рассматривает аэропорт "Борисполь" как потенциальный хаб для региона Кавказа и Центральной Азии.

«Необходимо восстановление нормального пассажирского авиасообщения, а также чтобы у аэропорта появился новый грузовой терминал», — отметил Сидорук.

Региональный менеджер DHL Express также отметил, что до пандемии "Борисполь" был хабовым аэропортом, поэтому для DHL "было бы идеально" сочетать его хабовую модель с сетью маршрутов доставки сервиса.

"Мы хотели бы, чтобы "Борисполь" стал альтернативой нашим хабам в Стамбуле и Москве", - отметил Сидорук.

«Транзитные рейсы как раз покрывали бы все направления, в которых мы нуждаемся — Алматы, Ереван, Тбилиси, Баку. Мы хотели бы, чтобы "Борисполь" стал для этих направлений альтернативой нашим хабам в Стамбуле и Москве», — добавил Сидорук.

Что такое DHL Express

Как сообщает Wikipedia, DHL Express - это немецкая международная компания экспресс-доставки грузов и документов, лидер мирового рынка. Работает более чем в 120 тыс. городов в 220 странах и территориях.

"Борисполь" и его отчисления в госбюджет

Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 55% авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

В апреле 2018 года правительство снизило норму отчисления чистой прибыли аэропорта в госбюджет с 75% до 40% сроком на 3 года. Планировалось, что решение правительства должно обеспечить финансирование проектов развития инфраструктуры аэропорта «Борисполь», что позволит создать на базе аэропорта международный узловой хаб.

«Борисполь» по итогам 2017 года получил 4,097 млрд грн дохода, что на 11,7% больше по сравнению с 2016 годом. В 2017 году «Борисполь» выплатил 1,907 млрд грн в пользу государства, из которых 1,251 млрд дивидендов, 281 млн грн налога на прибыль, 247 млн грн налога на доходы физлиц и соцстрахование, 128 млн грн прочих выплат.

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Автор: Елена Коваленко