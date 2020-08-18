Аэропорт "Борисполь" может стать хабом для DHL Express
DHL Express рассматривает аэропорт "Борисполь" в качестве потенциального хаба для региона Кавказа и Центральной Азии.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на регионального менеджера DHL Express Вадима Сидорука.
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Компания рассматривает аэропорт "Борисполь" как потенциальный хаб для региона Кавказа и Центральной Азии.
«Необходимо восстановление нормального пассажирского авиасообщения, а также чтобы у аэропорта появился новый грузовой терминал», — отметил Сидорук.
Региональный менеджер DHL Express также отметил, что до пандемии "Борисполь" был хабовым аэропортом, поэтому для DHL "было бы идеально" сочетать его хабовую модель с сетью маршрутов доставки сервиса.
"Мы хотели бы, чтобы "Борисполь" стал альтернативой нашим хабам в Стамбуле и Москве", - отметил Сидорук.
«Транзитные рейсы как раз покрывали бы все направления, в которых мы нуждаемся — Алматы, Ереван, Тбилиси, Баку. Мы хотели бы, чтобы "Борисполь" стал для этих направлений альтернативой нашим хабам в Стамбуле и Москве», — добавил Сидорук.
Что такое DHL Express
Как сообщает Wikipedia, DHL Express - это немецкая международная компания экспресс-доставки грузов и документов, лидер мирового рынка. Работает более чем в 120 тыс. городов в 220 странах и территориях.
"Борисполь" и его отчисления в госбюджет
- Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 55% авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».
- В апреле 2018 года правительство снизило норму отчисления чистой прибыли аэропорта в госбюджет с 75% до 40% сроком на 3 года. Планировалось, что решение правительства должно обеспечить финансирование проектов развития инфраструктуры аэропорта «Борисполь», что позволит создать на базе аэропорта международный узловой хаб.
- «Борисполь» по итогам 2017 года получил 4,097 млрд грн дохода, что на 11,7% больше по сравнению с 2016 годом. В 2017 году «Борисполь» выплатил 1,907 млрд грн в пользу государства, из которых 1,251 млрд дивидендов, 281 млн грн налога на прибыль, 247 млн грн налога на доходы физлиц и соцстрахование, 128 млн грн прочих выплат.
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