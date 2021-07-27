За отчетный период прибыль Tesla выросла в десять раз по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

Производитель электромобилей Tesla Inc. во втором квартале этого года получил прибыль в размере $1,14 млрд или $1,02 в расчете на акцию.

Это первый раз, когда чистая прибыль компании превысила $1 млрд.

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За отчетный период прибыль Tesla выросла в десять раз по сравнению со вторым кварталом 2020 года ($104 млн, или $0,10 на акцию). Скорректированная прибыль возросла с $0,44 до $1,45 на акцию, говорится в пресс-релизе компании. Выручка увеличилась на 98%, до $11,96 млрд (против $6,04 млрд за аналогичный период прошлого года), передает kommersant со ссылкой на CNBC.

В июне Tesla представила свой самый быстрый электромобиль. Новая версия электромобиля Model S названа Plaid. Он может набрать скорость почти в 100 км/ч за две секунды, а в целом может развивать скорость до 320 км/ч.

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Автор: Ирина Погорелая