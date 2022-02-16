Средняя цена по стране бензина А-95 выросла на 18 копеек — до 34,54 гривни за литр.

Розничные сети АЗС в Украине 16 февраля повысили стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом говорится в материалах Консалтинговой группы "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, сообщает Enkorr.ua.

В частности, на станциях сети KLO бензины и ДТ подорожали на 0,30 грн/л: бензин А-92 — до 35,05 грн/л, бензин А-95 — до 35,49 грн/л, дизтопливо — до 35,29 грн/л.

Бензины в сети SOCAR подорожали на 0,77-0,91 грн/л, дизтопливо — на 1 грн/л.

На БРСМ бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 0,23 грн/л — до 32,08 и 33,08 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этой сети прибавило 0,18 грн/л — до 32,03 грн/л.

Сети Shell, AMIC, "Параллель", Motto, UPG, Mango, Chipo и другие повысили цены на топливо в пределах 0,17-1,20 гривен за литр.

Средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 18 коп/л и составила 33,65 грн/л, бензин А-95 подорожал на 18 коп./л — до 34,54 грн/л, а дизельное топливо — на 14 коп./л — до 33,74 грн/л.

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлива накануне, 15 февраля, в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

Госрегулирование цен:

14 мая 2021 года Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который должен их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до 5 числа каждого месяца.