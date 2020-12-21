Аппарат выполнен по модульному принципу.

Перспективный австралийский беспилотный ведомый Loyal Wingman совершил первые скоростные пробежки в рамках подготовки к первому полету, который запланирован на начало 2021 года.

Об этом говорится на сайте авиастроительного концерна Boeing.

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Во время пробежек специалисты проверили управление беспилотным аппаратом, а также работу пункта управления.

Loyal Wingman - разработка которого ведется по заказу ВВС Австралии, имеет в длину 11 метров и размах крыла 11,7 метра. Аппарат выполнен по модульному принципу. Полезная нагрузка для беспилотника будет размещаться в сменных носовых отсеках длиной 2,6 метра. Аппарат сможет выполнять полеты на расстояние до 3,7 тысячи километров, неся дополнительное вооружение или системы обнаружения и наблюдения.

Наземные испытания Loyal

Наземные испытания Loyal Wingman начались в сентябре 2020 года. Во время первого этапа наземных отработок, специалисты проверили двигатель, топливную систему, правильность работы бортового оборудования. С конца октября текущего года беспилотник проходит испытания пробежками, которые позволяют оценить работу двигателей, управления и тормозной системы.

Ранее ВВС США испытали сетевой шлюз gatewayOne, позволяющий истребителям пятого поколения и беспилотным ведомым обмениваться данными. Во время испытаний обмен данными производился между истребителями F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также беспилотным ведомым XQ-58A Valkyrie. Состоявшиеся проверки признаны частично успешными: истребители F-22 и F-35 обменивались данными в полном объеме, однако XQ-58A к шлюзу подключиться не смог.

Искусственный интеллект в авиации

26 ноября 2020 года стало известно о том, что в США создают систему, способную автоматически обрабатывать данные с сенсоров беспилотных летательных аппаратов, управлять этими сенсорами и полетом.

Соответствующий контракт заключили Объединенный центр искусственного интеллекта, подразделение министерства обороны США, отвечающее за разработку и внедрение военных систем искусственного интеллекта с американской компанией General Atomics.

На разработку системы планируется потратить не более 93,3 миллиона долларов.

Согласно контракту General Atomics должна будет установить новую систему искусственного интеллекта на ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper и провести ее летные испытания.

Система должна будет управлять всеми сенсорами беспилотника, включая аппаратуру радиоэлектронной разведки и радиолокационную станцию Lynx с синтезированной апертурой. Система искусственного интеллекта, получившая название Metis, также должна будет отвечать за управление полетом беспилотника.

2 декабря 2020 года американский авиастроительный концерн Boeing провел серию испытаний группы беспилотных летательных аппаратов, с установленными на борту системами искусственного интеллекта.

20 декабря 2020 года военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки (ВВС США) провели первый тестовый полет, в котором обязанности второго пилота исполнил не человек, а программа.

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Автор: УНИАН