Когда автомобиль разгоняется за считанные секунды, превращаясь в прыткого и хитрого зверя, а мотор издает такой красивый звук, от которого аж стынет в жилах – это отдельный вид наслаждения, о котором знают только автомобилисты.

Для неугомонного движения вперед современной машине требуется сверхмощное топливо, которое способно удовлетворить потребности самых требовательных двигателей. Именно таким является бензин upg100. Его потенциал приятно удивит водителей. И это точно будет любовь из (С) первого бака, как заявляет в своей коммуникации компания.

Так почему же бензин от UPG - это лучшее, что вы можете дать своему автомобилю? Существует как минимум пять причин выбрать современное топливо повышенного качества upg 100.

Upg 100 –высокооктановый бензин

Особенности производства превращают топливо, которое является флагманом компании, в нечто большее, чем просто бензин. Upg 100 имеет высокий показатель октанового числа, которое достигается на заводе во время производства методом прямого перегона, без использования присадок и посторонних примесей, которые могут навредить автомобилю. Это именно та безудержная энергия движения, которую вы можете себе позволить!

Обеспечение максимальной мощности двигателя и бесперебойной его работы

Upg 100 предохраняет топливную систему авто, сбалансировано распределяет смеси по цилиндрам двигателя, увеличивая его ресурс. Топливо облегчает запуск двигателя и обеспечивает машине быстрый разгон. Пониженное содержание серы, бензола и ароматических углеводов уменьшает коррозию на деталях, поэтому автомобиль, вам точно будет благодарен.

Меньший расход топлива и экологическая безопасность

Качественное топливо выделяет в процессе сгорания большее количество энергии, а следовательно, и затраты его меньше. Оно является безопасным не только для двигателя, но и для окружающей среды. Поэтому, наполняя бак на АЗК UPG, вы не только заботитесь о своем авто и экономите средства, но и делаете хорошее дело для окружающей среды.

О том, что заправляться лучше проверенным горючим рассказывает и профессиональный автогонщик, чемпион Восточной Европы по дрифту и президент Федерации дрифтинга Украины Максим Миллер.

"Тренировочные и топовые гоночные автомобили в Украине заправляются сотым бензином. Это влияет на мощность, детонацию, ресурс двигателя. Дрифтинг - довольно экстремальный вид спорта. Опыт и мастерство гонщика – это лишь половина успеха, многое зависит и от автомобиля. Заливая в бак высококачественный бензин, на АЗК, которым доверяю, я уверен, что мой "железный конь" не подведет", – рассказывает спортсмен.

Все виды топлива, которые реализует сеть АЗК UPG соответствуют европейскому стандарту. От качества топлива напрямую зависит репутация компании, а это – основной нематериальный актив UPG. Поэтому, чтобы высокое качество горючего сохранялось от завода до колонки АЗК, компания проводит постоянный контроль каждого звена его пути к потребителю.

Автор: Григорий Бондарь