Опытные водители сразу ответят, что из двух вариантов аренда авто или такси, выгоднее первый.

Активные люди ежедневно имеют целый список дел, которые нужно выполнить быстро и качественно. И хочется оставить время для личной жизни и увлечений. Для этого нужно быть максимально мобильным. А помочь в этом может транспортное средство. Не у всех есть собственное авто, которое в самые короткие сроки и с комфортом доставит по нужному адресу. Значит, нужно искать альтернативы. Это может быть такси или арендованная машина. Но что лучше? Какой вариант выгоднее, удобнее и надёжнее? Опытные водители сразу ответят, что из двух вариантов аренда авто или такси, выгоднее первый. Но если вы не имеете водительских прав или давно не садились за руль, отдайте предпочтение наемному драйверу на собственном транспорте.

Когда лучше вызвать такси

Такси приезжает по указанному адресу в назначенное время и везет вас туда, куда пожелаете. Можно выбрать авто нужного класса, заказать автокресло или за дополнительные деньги взять в салон домашнего питомца. Оплата списывается с карты, и вам остается только наслаждаться комфортом. Такой вид транспорта рекомендуется выбирать, если:

у вас нет водительского удостоверения или собственного средства передвижения;

планируются разовые краткосрочные поездки;

ваша поездка не подразумевает передвижения по пробкам и заторам на дорогах, например, в час пик, за что потребуется дополнительная оплата;

вы не знаете город и нуждаетесь в помощи опытного водителя, чтобы быстрее добраться из пункта А в пункт Б;

хотите просто расслабиться и насладиться поездкой;

вынуждены по время перемещения решать какие-то важные рабочие или личные вопросы.

Таким образом, такси часто спасают ситуацию, но есть случаи, когда лучше взять в аренду ту или иную модель авто.

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Почему выбирают прокат автомобиля

Если вы относитесь к людям, которые привыкли планировать свое время и самостоятельно ездить за рулем, то аренда колесного средства будет лучшим решением. Для опытных совершеннолетних водителей со стажем вождения от 2 лет предусмотрены такие выгоды:

аренда на требуемый срок: от 1 дня до нескольких недель:

бронирование онлайн заранее;

"собственный" транспорт доступен в любое время дня и ночи;

большой выбор моделей (можно заказать марку, механическую или автоматическую коробку передач, тип топлива, цвет);

новые, застрахованные, заправленные авто можно забрать в том месте, где удобно вам;

в случае поломки или любой форс-мажорной ситуации поможет служба техподдержки;

существуют дополнительные опции в виде навигатора, регистратора, детского автокресла;

можно взять колесное средство под залог или без залога;

имиджевая модель выгодно подчеркнет ваш статус, что особенно актуально для корпоративных клиентов.

Теперь вы знаете все особенности одного и второго вариантов, и сможете определиться, что выгоднее вам: такси или аренда автомобиля. Осталось обратиться в проверенный надежный сервис и обеспечить себе удобство пребывания в любом городе Украины.

Прокат авто в NarsCars

В компании NarsCars аренда машин в Киеве помогает обеспечить комфорт передвижения. Лояльные условия, доступная цена, техсервис 24/7, возможность бронирования заранее онлайн привлекают клиентов, которые снова и снова обращаются в сервис за европейским обслуживанием и удобными современными транспортными средствами.