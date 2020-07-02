Автоклоны. Как получить чужой штраф, но доказать, что ты не нарушитель

Появление камер автофиксации на украинских дорогах должно было сделать передвижение по ним безопаснее. К сожалению, пока о безопасности речь не идет. Кажется, что владельцы «крутых» авто устраивают некие соревнования – «кто проедет быстрее, кого засечет камера и кто попадет в утренние сводки полиции». Заплатить за «гонки» придется не так уж и дорого. И сегодня в МВД уже заговорили о необходимости повышать штрафы…

Но есть и другая проблема – взыскания приходят автовладельцам, которые не просто не нарушали скоростной режим, но даже не были на тех участках дорог, на которых их «зафиксировали» камеры.

Никуда не ездил, проснулся - штраф

Киевлянин Максим Захарченко был очень удивлен, когда 16 июня получил «письмо счастья» с требованием оплатить штраф за превышение скорости. Якобы автомобиль с его номерным знаком в ночь с 1 на 2 июня (дни, когда заработали первые камеры автофиксации) на трассе «Киев-Одесса» в районе города Глеваха превысил скорость на 45 км/ч. Дело в том, что в ту ночь, когда его автомобиль якобы зафиксировала камера, он мирно спал дома. А авто находилось во дворе на стоянке…

Еще большее удивление мужчины вызвал второй штраф. Ровно через две недели, в ночь с 14 на 15 июня, автомобиль с его номерным знаком снова превысил скорость (на 42 км/ч) на том же отрезке дороги. «В то время я тоже находился дома, но в этот раз были свидетели, которые смогли бы подтвердить, что мой автомобиль стоял на стоянке», - рассказал Максим.

Небольшое собственное расследование, которое провел Максим Захарченко, позволило выяснить: в Украине существует еще один автомобиль той же марки, что у него, и у этого автомобиля номерной знак такой же, как у него! Единственное различие – VIN-код машины и страховка, выданная другой страховой компанией.

«Я написал заявление в полицию, и они его зарегистрировали. Но от штрафов это не освобождает… Еще в полиции порекомендовали изменить мой номерной знак», - рассказал Максим.

Однако далеко не всегда замена номерного знака спасает от «клона». Родителям Татьяны Колчановой, которым о наличии автодвойника сообщили сотрудники таможни на одном из пунктов пропуска на украинской границе, тоже посоветовали изменить номерные знаки их «Ауди». Что они и сделали. «Через несколько лет мы приехали в театр, а на парковке парковщик нам говорит, мол, вы уже один раз заехали. Мы посмеялись, припарковались, а, выйдя из авто, действительно увидели через две машины от нашей… такой же автомобиль, - вспоминает Татьяна. – После спектакля мы подождали водителя «клона». Им оказалась девушка, которая знать не знала, что ее машина – двойник. Она показала нам документы на автомобиль. И это были документы на моих родителей, все наши данные. Девушка рассказала, что купила машину на авторынке. Мы ее пожалели и никуда не обращались. Позже узнали, что она продала свою «Ауди» какому-то таксисту на запчасти».

По словам Татьяны, девушку, которой продали двойника, было очень жаль. Мало того, что приобрела «клона», так и автомобиль оказался не очень хорошего качества, постоянно требовал ремонта, и продала она его вдвое дешевле, чем купила.

Старая схема

Глава комиссии по этике Ассоциации частных детективов Украины, собственник детективного агентства «Бюро Рысь» Руслан Болгов отмечает, что чаще всего «клон» приобретает человек, который об этом не знает. «Люди ленятся углубляться в проверку при покупке, а многие мошенники перебивают номера – без экспертизы это не заметишь», - говорит он.

В итоге, водитель может потерять авто. «Если вы покупаете краденую вещь, не зная о ее прошлом, она не перестает быть краденной. Ее должны вернуть владельцу. Вина будет на человеке, который покупал, осознавал риски, но не проверил. Люди хотят купить дешевую и качественную машину – так не бывает», - подчеркивает Руслан Болгов.

По его словам, автоклоны - машины, которые ввезли без растамаживания, либо краденые.

«Мошенники находят автомобиль-донор, «срисовываются» все его данные (это могут сделать разными способами, в том числе и пока машина ремонтируется в СТО). Далее преступники заявляют, что якобы документы утеряны и восстанавливают их в своем регионе. Очень часто через подставных, подкупленных людей в полиции», - описывает схему Руслан Болгов.

Не редко «грешат» наличием клона (а иногда и не одного) властьимущие – когда в декларации указан один автомобиль, а в гараже стоит еще два-три его двойника. Удобно.

Но расцвет автоклонов пришелся на бум с «евробляхами»: «Многие решали сделать клон. Это было дешевле, чем оформлять официально».

Действительно, в период расцвета «доступной растаможки», когда государство обязало владельцев евроблях узаконить свои автомобили, но при этом сделало механизм максимально сложным, в сети было полно объявлений за некоторую сумму денег «упростить» эту процедуру. К примеру, растаможить авто стоило 3 тыс евро, а обзавестись поддельными документами и номером можно было за 2500 грн и 300 грн соответственно. На оригинальном пластике – от 5 тыс гривен. Но все равно дешевле официального растамаживания автомобиля. Сколько людей воспользовались этой схемой? История умалчивает.

Почему от этой схемы не нашли защиту? Мошенники тоже не глупы и тоже идут в ногу со временем, а иногда и быстрее. Они находят способ все обходить. «Сейчас так развита полиграфия, что можно сделать любой документ в гаражных условиях. Перебить номера для «кулибина» - не проблема. А если подкупить полицейского, то все становится еще проще. Можно самим взломать систему или просто в нее зайти через знакомых, у которых есть доступ – из-за человеческого фактора цифровые технологии всегда будут уязвимы», - говорит Руслан Болгов.

По его словам, чтобы не купить клона, важно понимать: двойником часто бывает автомобиль со стоимость ниже рыночной, или близкий к таковой. Чаще всего этот трюк проделывают с дорогими автомобилями. Второй совет – все проверять. Ведь многие приезжают покупать машину со своим мастером. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы убедиться не только не битая ли машина, а и в том, не угнана ли она. «Проверять чистоту сделки – нормально. Заплатите за экспертизу – она не дорого стоит. Более того, возможно и платить не придется. Если машина проблемная, то никто не захочет ее продавать с проверкой, продавцы «сольются», если будут понимать, что возникнут проблемы», - отмечает Болгов.

Автовладельцы убеждены, что мошенники не могут заниматься клонированием авто без участия в схемах сотрудников МРЭО. Однако в Едином реестре судебных решений мы нашли только одну громкую историю. Так, в феврале 2017 года правоохранители разоблачили группу мошенников, которая два года занималась подделкой разнообразных документов – от удостоверений полиции и СБУ до бланков строгой отчетности госучреждений. Среди подделок было немало доверенностей и автомобильных техпаспортов. Команда преступников состояла из 18 человек – жителей Луцка и Одессы. А в ходе расследования было установлено и задержано 55 транспортных средств, на которые были изготовлены поддельные документы по их регистрации. Как выяснилось, часть задержанных автомобилей находится в розыске по угонам в других странах.

Кто ищет, тот найдет

По словам Руслана Болгова, шансы, что полицейские заметят клона, существуют. Но они невелики. «Все зависит от усердия правоохранителей. Они могут и не проверить номер кузова, если все остальное в порядке», - отмечает эксперт.

Сейчас, после появления автофиксации нарушений ПДД, многие автовладельцы могут узнать о двойниках. Но, по словам управляющего партнера АО «Богомазов и партнеры» Павла Богомазова, даже в этом случае «спасение утопающих» в их собственных руках. «Если коротко, после выявления клона владельцу оригинального автомобиля стоит собрать доказательства, где находилась его машина в момент автофиксации нарушения двойником. Это могут быть свидетели, фото/видео. И необходимо написать заявление в полицию. К примеру, о подделке номерных знаков», - отметил он.

А дальше уже дело за полицией: искать нарушителя и собирать доказательную базу – проводить экспертизу, сверять номера, выяснять, кто донор, а кто клон. К сожалению, в реальности это все происходит не быстро. К примеру, несмотря на то, автомобили-клоны были изъяты у мошенников еще в феврале 2017 года, через год, в ноябре 2018-го, в постановлении суда по этому делу значилось, что «следствием проверяется, действительно ли… автомобиль не является «двойником».

…Максиму Захарченко повезло. Его история получила огласку в интернете, и полиция быстро занялась этим делом. «Мы взяли в работу эту информацию, на поиск двойника были ориентированы патрульные экипажи», - сообщил замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

25 июня клона нашли в Белой Церкви. «Во время проверки документов были обнаружены признаки подделки свидетельства о регистрации транспортного средства, а именно: регистрационный документ изготовлен в кустарных условиях и не соответствует никаким образцам на территории Украины. Автомобиль и водителя задержали», - добавил Белошицкий.

По его словам, Максиму Захарченко «письма счастья» за превышение скорости, которого он не совершал, были отменены.

Влад Абрамов, Татьяна Урбанская