Также впервые в истории Emirates Group были проведены сокращения сотрудников во всех подразделениях группы, включая авиакомпанию Emirates.

Одна из крупнейших авиакомпаний мира Emirates в закончившемся в марте финансовом году получила убыток в размере $5,5 млн, в то время как годом ранее у нее была прибыль $288 млн.

Убыток ее материнской компании, Emirates Group, составил $6 млрд, и это первый убыток более чем за 30 последних лет, говорится в официальном пресс-релизе компании. Годовая выручка Emirates упала на 66%, до $8,4 млрд.

Кроме этого, авиапарк компании сократился за год на 11 самолетов. За год Emirates перевезла 6,6 млн пассажиров, что на 88% меньше, чем годом ранее.

Впервые в истории Emirates Group были проведены сокращения сотрудников во всех подразделениях, включая авиакомпанию Emirates. В результате штат Emirates Group сократился на 31%, до 75 тыс. человек.

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Причиной сокращений и снижения показателей авиакомпания называет пандемию коронавируса, из-за которой полеты были приостановлены в марте 2020 года на длительное время, и до сих пор определенные ограничения сохраняются.

Власти Дубая оказывали поддержку Emirates с начала пандемии, вложив в авиакомпанию за это время $3,1 млрд, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая