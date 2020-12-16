Новая модель создана к 30-летию производителя и получила свое имя в честь мощных торнадо, в которых скорость ветра может достигать 512 км/ч.

Американская компания Hennessey официально представила суперскоростной гиперкар Venom F5.

Об этом говорится на официальном сайте производителя.

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Новая модель создана к 30-летию производителя и получила свое имя в честь мощных торнадо, в которых скорость ветра может достигать 512 км/ч. Заднеприводное купе построено вокруг карбонового монокока массой всего 86 кг и оснащается мотором собственной разработки.

В автомобиле установлен 6,6-литровый бензиновый V8 с двойным наддувом, сочетающийся с 7-ступенчатой ​​роботизированной коробкой передач, которая генерирует 1817 л.с. мощности. При массе 1 360 кг, этого достаточно, чтобы разгонять машину с места до 100 км/ч менее, чем за 3 секунды, а до 200 км/ч — менее 5 секунд.

Отмечается, что Hennessey Venom F5 станет наследником 1244-сильного гиперкара Hennessey Venom GT, который в свое время держал титул самого быстрого автомобиля планеты.

Максимальная скорость нового гиперкара заявлена ​​311 миль в час — ровно 500 км/ч. Однако достичь ее гиперкар способен только в специальном режиме F5. Для менее экстремальных условий эксплуатации предусмотрено четыре более комфортных режима работы силовой установки и аэродинамики: Sport, Track, Drag и Wet.

Двухместный салон машины изобилует открытым карбоном и отделан кожей. В распоряжении водителя карбоновый руль и 7-дюймовая цифровая панель приборов. В оснащение гиперкара также включены мультимедийная система Alpine с 9-дюймовым тачскрином и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Hennessey соберет лишь 24 экземпляра Venom F5, стоимость каждого — от 2,1 млн долларов. 12 машин зарезервировано для клиентов из США, вторую половину серии смогут приобрести желающие из других стран мира. Поставки серийных гиперкаров клиентам начнутся в 2021 году.

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Автор: УНИАН