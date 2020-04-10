Ваша SKODA уже на складе: выбирайте и забирайте!

Мир меняется, а с ним и подходы к работе с клиентами. Компания «Еврокар» предлагает современные решения приобретения автомобилей SKODA направленные на безопасную и комфортную покупку для клиентов. Используя современные технологии на официальном сайте уже сегодня возможно заказать свою SKODA, а также выбрать автомобиль в наличии на онлайн-складе.

На официальном сайте https://www.skoda-auto.ua/ доступен раздел онлайн-склада. С его помощью возможно выбрать интересующий автомобиль на складе и оставить онлайн-заявку о его покупке. После обработки заявки менеджер дилерского центра свяжется с клиентом, уточнит удобный формат оплаты, а также безопасно и оперативно доставит автомобиль новому владельцу. Главное преимущество такого вида покупки — отсутствие ожидания автомобиля из производства. Всего несколько кликов отделяют Вас от желаемого автомобиля, а менеджеры SKODA позаботятся о том, чтобы ваша покупка была быстрой, комфортной, а главное безопасной.

Также возможно создать свой уникальный автомобиль и заказать его в производство с помощью удобного конфигуратора и онлайн-формы на сайте https://www.skoda-auto.ua/. Выбрав автомобиль с желаемым набором опций, онлайн-форма отправляется менеджеру дилерского центра. После уточнения деталей заказа с клиентом менеджер разместит заказ в производство.

Мы изменили процесс доставки и покупки автомобиля, так как ценим здоровье наших клиентов. ŠKODA позаботится о вас, в то время как мы призываем наших клиентов оставаться дома. Будьте здоровы!

Больше информации о моделях можно найти на сайте ООО «Еврокар»: http://www.skoda-auto.ua/

Справка:

ООО «Еврокар» – официальный дистрибьютор автомобилей ŠKODA в Украине. Предприятие работает с марта 2003 года и входит в Группу компаний Атолл Холдинг, которая является одним из ведущих операторов на украинском автомобильном рынке. Дилерская сеть ŠKODA является одной из самых больших в Украине и признана одной из лучших в Европе в области организации работы сервисной сети и уровня оснащенности станций технического обслуживания автомобилей. В дилерской сети ŠKODA представлен максимально полный спектр услуг при покупке автомобиля, запчастей и аксессуаров, а также услуг гарантийного и сервисного обслуживания. Высокий уровень качества услуг, предоставляемых ООО «Еврокар», подтверждается применением системы менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2008.