В Днепре ограничат работу транспорта и будут пускать в него по спецпропускам

С 27 марта общественный транспорт будет перевозить только медиков и работников инфраструктуры по спецпропусках - это решение комиссии по техногенно-экологической безопасности.

В Днепре общественный транспорт будет перевозить только медиков и работников инфраструктуры по спецпропускам. Такое решение сегодня приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности.

«Чтобы максимально сдержать распространение коронавируса в Днепре, с 27 марта пользоваться общественным транспортом в городе смогут только сотрудники критической инфраструктуры. Спецрейсы автобусов и электротранспорта будут бесплатно перевозить медицинских работников, полицейских, спасателей, работников аптек, хлебозаводов, коммунальных предприятий и тому подобное. Им выдадут специальные пропуска», - говорится в решении комиссии.

Также пассажирам нужно быть как минимум в масках, а также других средствах защиты (очки и перчатки). За соблюдением особого транспортного режима, который будет действовать как минимум до 3 апреля, будут следить правоохранители.

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Изменения автобусных маршрутов мэрия Днепра обнародует в ближайшее время. Электротранспорт будет курсировать по привычным направлениям. В то же время ограничение не касается служб такси.

«Поверьте, это очень болезненный, но вынужденный шаг. Так сделали уже многие другие города Украины. Знайте, что мне проще терпеть проклятия людей, чем их потом хоронить сотнями», - отметил на своей странице в Facebook городской голова Днепра Борис Филатов.

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Он также сообщил, что с 26 марта городская власть начнет конфисковать алкоголь в «наливайках» и перегонять его на дезинфекционные средства для нужд города.

Как сообщал УНИАН, свыше 40% маршруток и автобусов не вышли в понедельник на маршруты Днепра.