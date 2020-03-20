Венгрия, Сербия и Австрия ограничили судоходство на Дунае из-за коронавируса

При этом Венгрия позволила грузовым судам осуществлять плавание в транзитном режиме на своем участке реки.

Дунайская комиссия проинформировала Министерство инфраструктуры Украины об ограничениях в сфере судоходства, связанных с противодействием распространению коронавируса CОVID-19. В частности, о том, что Венгрия, Сербия и Австрия ограничили прохождения судов на реке Дунай в рамках борьбы с заболеванием.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры Украины со ссылкой на письмо Дунайской комиссии, полученное министерством через посольство в Венгрии.

Согласно этому письму, в частности, на территории Венгрии на водном пути реки Дунай и его судоходных притоках в портах и ​​на причалах запрещается причаливать, швартоваться и становиться на якорную стоянку с 24:00 14 марта до дальнейших указаний пассажирским судам с каютами и грузовым судам, которые не намерены осуществлять погрузку/разгрузку или перегрузку груза.

При этом грузовым судам разрешается осуществлять плавание в транзитном режиме и использовать якорные стоянки только при соблюдении режима работы экипажа судов, при этом высадка на берег экипажа также запрещена.

В свою очередь, Сербия временно запретила въезд лицам, прибывающим из стран или районов с высокой степенью распространения коронавируса, а также из стран, в которых началась эпидемия, среди которых, в частности, Италия и Иран, иначе их въезд и свобода будут временно ограничены.

Также сообщается, что на территории Сербии будут временно закрыты следующие пограничные переходы на Дунае: Апатин, Нови-Сад, Белград, Голубац, Доньи-Милановац, Текийя, Кладово и Канижа, тогда как на пограничных переходах Бездан, Велико-Градиште и Прахово капитанами портов и пограничной службой будет выполняться контроль членов экипажа и пассажиров, прибывших из стран с высокой степенью распространения коронавируса.

Отмечается, что эти меры не применяются к участникам перевозок грузов и к лицам, которые получили от Министерства здравоохранения разрешение на въезд в Сербию.

Кроме того, на австрийском участке Дуная между 2223,1 и 1872,7 речными километрами для судов во всех направлениях частично приостановлено судоходство с 16 по 22 марта.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а также с 18 марта ввел запрет на железнодорожные, авиа - и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.