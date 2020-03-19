Из Польши в Украину будут курсировать специальные поезда (график)

МИД рассказал, как можно поездом вернуться в Украину из Польши.

Посольство Украины в Польше обнародовало расписание специальных железнодорожных рейсов, которыми можно вернуться в Украину из Перемышля. Расписание опубликовал посол Украины в Польше Андрей Дещица. Так 20 марта будут курсировать 4 спецпоезда. Выезд из Перемышля — прибытие в Киев (через Львов). Читайте такжеКличко прокомментировал возможность возобновления работы столичного метро Расписание (время местное): 10:18 - 21:33;

13:10 - 23:08 (Intercity)

15:45 - 23:53 (Intercity)

18:59 - 6:46 (прибытие 21.03). «Ориентировочная стоимость билета: 2 класс — 700 грн (100 злотых); 1 класс — 1000 грн (150 злотых)», — добавил посол. «Продажа билетов будет осуществляться на сайте booking.uz.gov.ua. Об открытии онлайн-продажи билетов сообщим дополнительно», — написал посол.

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