Из Польши в Украину будут курсировать специальные поезда (график)
01:42, 19 марта 2020Транспорт
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МИД рассказал, как можно поездом вернуться в Украину из Польши.
Из Польши в Украину будет курсировать четыре поезда / фото УНИАН
Посольство Украины в Польше обнародовало расписание специальных железнодорожных рейсов, которыми можно вернуться в Украину из Перемышля.
Расписание опубликовал посол Украины в Польше Андрей Дещица.
Так 20 марта будут курсировать 4 спецпоезда. Выезд из Перемышля — прибытие в Киев (через Львов).
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Расписание (время местное):
- 10:18 - 21:33;
- 13:10 - 23:08 (Intercity)
- 15:45 - 23:53 (Intercity)
- 18:59 - 6:46 (прибытие 21.03).
«Ориентировочная стоимость билета: 2 класс — 700 грн (100 злотых); 1 класс — 1000 грн (150 злотых)», — добавил посол.
«Продажа билетов будет осуществляться на сайте booking.uz.gov.ua. Об открытии онлайн-продажи билетов сообщим дополнительно», — написал посол.
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