BlaBlaCar приостановит все автобусные маршруты в Украине из-за карантина

Поездки с попутчиками на личных автомобилях по-прежнему будут доступны.

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar с 18 марта временно приостановит все автобусные маршруты в Украине, при этом поездки через сервис на частных автомобилях будут доступны.

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Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

"Согласно решению правительства Украины от 16 марта 2020 года о запрете пассажирских перевозок, BlaBlaCar временно приостановит все внутренние и международные автобусные маршруты, в том числе на платформе Busfor, начиная с 18 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что бронирование автобусных поездок будет временно недоступно для пользователей - до дальнейшего уведомления, а пользователи BlaBlaCar и Busfor будут проинформированы об этом решении дополнительно с помощью email рассылок.

При этом в компании отметили, что пользователи смогут по-прежнему бронировать поездки на личных автомобилях.

"Карпуллинговые поездки на BlaBlaCar являются частными поездками на личных автомобилях и поэтому будут по-прежнему доступны для тех, кто должен беспрепятственно перемещаться между городами Украины”, - говорится в сообщении.

В то же время компания рекомендует отменить все несрочные поездки с попутчиками.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров, в связи с распространением коронавируса, принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

18 марта в 12 часов дня в Украине в рамках мер по противодействию распространения коронавируса в стране прекратилось осуществление всех железнодорожных, авиационных и автобусных междугородних и межобластных пассажирских перевозок.