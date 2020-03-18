Мининфраструктуры хочет назначить спецпоезда для эвакуации украинцев из Польши

Министр Криклий также уточнил, что все пассажиры пройдут соответствующие санитарно-эпидемиологические процедуры и пообещал написать подробности и конкретные даты рейсов в Telegram.

Министерство инфраструктуры Украины совместно с акционерной компанией "Укрзализныця" планирует в ближайшие дни назначить специальные поезда по маршруту Перемышль - Киев для вывоза украинцев из Польши.

Читайте такжеСегодня в полдень в Украине прекратились ж/д, авиа- и автобусные пассажирские перевозки

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"Министерство и "Укрзализныця" работают над возвращением граждан (из-за рубежа - УНИАН). Сейчас планируем, как в ближайшие дни вывезти украинцев с территории Польши. Для этого будут назначены спецпоезда Перемышль - Киев", - написал Криклий.

Министр также уточнил, что все пассажиры пройдут соответствующие санитарно-эпидемиологические процедуры и пообещал написать подробности и конкретные даты рейсов в Telegram.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины планирует выделить из резервного фонда государственного бюджета сумму, эквивалентную 4,16 миллиона долларов, на обеспечение вывоза около 35,5 тысяч украинцев из-за рубежа авиационным транспортом, который осуществит 175 рейсов.

За три месяца новый коронавирус распространился за пределы Китая, число больных в мире превысило 190 тысяч человек. В результате, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса в мире.

В Украине зафиксировано 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, два из которых летальные.

11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.