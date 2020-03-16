Минздрав будет рекомендовать ограничить работу общественного транспорта

Минздрав будет рекомендовать правительству внести изменения в график общественного транспорта, что может включать прекращение железнодорожного сообщения между городами.

Министерство здравоохранения предлагает ограничить работу общественного транспорта, включая поезда между городами, в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Об этом на брифинге заявил заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет Громадське.

«Мы будем рекомендовать изменения графика общественного транспорта для того, чтобы минимизировать скопление людей в одном месте, так как одна из эффективных мер профилактики — дистанция от человека к человеку», — сказал он.

Чиновник напомнил, что на расстоянии 1,5 метра риск заболеть минимален.

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В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий подчеркнул, что власть не принимала решения об отмене поездов между городами Украины и о других ограничениях в работе общественного транспорта.

«МЗ будет рекомендовать (ограничить работу общественного транспорта — ред.), а отдельно уже на заседании правительства будет рассматриваться и приниматься решение в отношении любого общественного транспорта», — уточнил он.

Ранее министр здравоохранения Илья Емец предложил ограничить передвижения внутри страны и массовые собрания в более 10 человек.

Напомним, с 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Так, все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек.

С 16 марта Украина на две недели закроет границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

А с 17 марта Украина закроет пассажирское авиасообщение.