В Кабмине не одобрили повышение тарифов на проезд в поездах

Ранее повышение ж/д тарифов планировалось осуществлять поэтапно на 2% ежемесячно - с 1 марта текущего года по 31 декабря для всех категорий вагонов, кроме первого класса скоростных поездов категории "Интерсити+", но соответствующий приказ Министерством инфраструктуры пока не согласован.

Министерство инфраструктуры Украины не согласовало плановое поэтапное повышение тарифов с 1 марта на проезд пассажиров железнодорожным транспортом.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия,

"Владислав Криклий отметил, что индексацию тарифов планировалось осуществлять поэтапно - с 1 марта по 31 декабря 2020 года для всех категорий вагонов, кроме первого класса поездов "Интерсити+", но соответствующий приказ Министерством инфраструктуры пока не согласован", - сказано в сообщении.

В пресс-службе со ссылкой на Криклия отметили, что поступления от пассажирских перевозок только на 43% покрывают расходы на их организацию.

В то же время, железная дорога не получает от государства финансирование на обновление пассажирского подвижного состава, как это предусмотрено в статье 10 Закона Украины "О железнодорожном транспорте".

"К тому же крайне низким остается уровень компенсаций из государственного и местных бюджетов расходов на перевозку железнодорожным транспортом граждан льготных категорий. Так, в 2019 году "Укрзализныця" перевезла льготников почти на 1,07 миллиарда гривень, в то время как компенсировано лишь 136 миллионов гривень, или 12,8%", - отметили в министерстве.

В пресс-службе "Укрзализныци" напомнили, что в последний раз тарифы на пассажирские перевозки пересматривались в октябре 2018 года.

Также в компании подчеркнули, что в случае повышения тарифов на пассажирские перевозки в 2020 году ведомство намерено приобрести 26 новых вагонов на общую сумму 600 миллионов гривень и около 500 миллионов гривень потратить на модернизацию 40 вагонов.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" прогнозирует, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут достичь 14,3 миллиарда гривень.