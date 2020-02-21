Consumer Reports включила электрокар Tesla в список лучших авто года

Самый доступный электромобиль Tesla Model 3 вместе с LexusRX и Toyota Supra был выбран в категории от $45 тысяч до $55 тысяч.

Согласно отчёту Consumer Reports, Tesla Model 3 входит в десятку лучших покупок среди автомобилей в 2020 году.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Некоммерческая организация опубликовала список лучших автомобилей года, куда вошла самая доступная модель электрокара Tesla наряду с автомобилями таких автопроизводителей, как Toyota, Subaru, Honda, Kia и Lexus", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Model 3 вместе с LexusRX и Toyota Supra были выбраны в категории от 45 тысяч долларов до 55 тысяч долларов. Специалисты Consumer Reports похвалили Model 3 за "захватывающий опыт вождения" и "впечатляющую управляемость", которая даёт почувствовать себя словно за рулём спортивного автомобиля. Они немного упрекнули его за жёсткую езду в целом, но сказали, что это компенсирует экологичностью и большим запасом хода.

В Consumer Reports обеспокоены тем, что автопилот не требует от водителя постоянного участия в управлении автомобилем, что является проблемой безопасности. Tesla всегда позиционировала свой автопилот как систему помощи водителю, который должен быть готов в любой момент взять на себя управление автомобилем. Однако критики компании считают, что его реализация приводит к злоупотреблению системой автопилотирования и к невнимательности на дорогах. Тем не менее, несмотря на это, Model 3 всё же получил рекомендации Consumer Reports. Tesla также заняла 11 (из 33) место в общем рейтинге автомобильных брендов, поднявшись на восемь позиций по сравнению с прошлым годом.