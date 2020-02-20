Теперь пожаловаться на "Укрзализныцю" можно через Facebook-мессенджер

В планах компании - расширение каналов коммуникации с пассажирами в Viber и Telegram.

Акционерная компания "Укрзализныця" запустила еще один канал коммуникации с пассажирами в Facebook-месенджер, тогда как ранее вопросы и замечания можно было сообщать по телефону.

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Об этом сказано на странице компании в сети Facebook.

"Укрзализныця" совершенствует контактный центр. Мы запустили еще один канал коммуникации с пассажирами в Facebook-месенджер. Теперь обращаться с вопросами, замечаниями и предложениями можно в контактный центр "Укрзализныци": 0800-50-3111 и путем отправки сообщения в социальной сети Facebook", - сказано в сообщении.

В комментарии УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что в планах компании - расширение каналов коммуникации с пассажирами в Viber и Telegram.

"Сейчас поддержка клиентов в социальной сети будет работать в тестовом режиме, впоследствии планируем расширить наше присутствие в большем количестве мессенджеров, среди них Viber и Telegram", - сообщили в компании.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.