Появилось первое изображение таинственного электрокара Renault

Новинка дебютирует на Женевском автосалоне в статусе концепт-кара.

Компания Renault раскрыла список автомобилей, которые будут выставлены на стенде бренда в рамках Женевского автосалона. В их числе –таинственный кроссовер Morphoz, который пока засветился на одном тизере. О шоукаре известно лишь то, что он получил электрическую силовую установку.

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Renault Morphoz должен дать представление о будущих серийных электромобилях бренда. На изображении можно рассмотреть лишь название шоукара, расположенное, по всей видимости, на корме.

Кроме «Морфоза» французская марка привезет в Женеву совершенно новый Twingo ZE и подключаемый гибрид E-Tech Estate Megane. Позже аналогичную установку получат также Clio и Captur, пишет motor.ru.

Подконтрольные Renault бренды Dacia и Alpine также подготовили к Женевскому автосалону несколько новинок. Dacia покажет некий электрический концепт, а Alpine – кросс-купе A110 SportsX, вдохновленное раллийным A110, одержавшим победу в Монте-Карло в 1973 году.

Женевский автосалон начнет свою работу 3 марта 2020 года.