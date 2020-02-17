Авиакомпании осуждают планы Криклия повысить ставки за АНО в районе аэропорта Борисполь

Участники Комитета считают незаконным и недопустимым направление в госбюджет средств, запланированных на развитие аэропортовой инфраструктуры.

Участники аэропортового комитета ГП МА «Борисполь» осуждают планы Министерства инфраструктуры по повышению на 89% ставок за аэронавигационное обслуживание (АНО) в районе аэропорта Борисполь.

Об этом говорится в Протоколе заседания Аэропортового Комитета ГП МА «Борисполь» от 12 февраля 2020 г., который есть в распоряжении, пишут Украинские новости.

Представители авиакомпаний направили министру инфраструктуры Криклию информацию о недопустимости принятия проекта Приказа Министерства инфраструктуры «О внесении изменений в ставки платы за услуги аэронавигационного обслуживания ВС в воздушном пространстве Украины» от 16 января 2020 г.

Также участники аэропортового комитета заявили, что в Пояснительной записке к проекту приказа МИУ содержится ложная информация, а положения документа прямо противоречат нормам Евроконтроля и Политике Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в отношении аэропортовых сборов и сборов за аэронавигационное обслуживание.

Участники Комитета считают незаконным и недопустимым направление в госбюджет средств, запланированных на развитие аэропортовой инфраструктуры.

Кроме того, авиаперевозчики обеспокоены тем, что повышение ставок за АНО неизбежно приведет к удорожанию авиабилетов и негативно повлияет на безопасность полетов и авиабезопасности.

«Указанные факторы приводят к фактическому сворачиванию «хабовой» модели аэропорта, уменьшение сети маршрутов и возможностей стыковки, что приводит к ухудшению финансового результата аэропорту», - говорится в Протоколе заседания комитета.

При этом, авиаперевозчики отмечают, что политика МИУ под руководством Криклия на увеличение налоговой нагрузки на главный аэропорт страны проводится одновременно с политикой блокирования развития инфраструктуры Борисполя.

Так, до сих пор МИУ не утвердило финансовый план Аэропорта на 2020 год, который был подан в министерство еще в июне прошлого года. Однако, МИУ так и не передал план на утверждение Кабмина. Как следствие, невозможным является финансирование строительства и реконструкции объектов аэропорта.

Справка. Политика Министерства инфраструктуры под руководством В. Криклия уже неоднократно вызывала протесты бизнеса. В частности, международные автоперевозчики протестуют против новой системы выдачи разрешений на перевозки, которая привела к фактическому блокированию работы компаний и вызвала многокилометровые очереди фур на границах.

Эксперты неоднократно отмечали, что команде Криклия не хватает профессиональных знаний в вопросах развития инфраструктуры.

В ближайшее время ожидается реорганизация структуры Кабмина. В частности, планируется создание должности вице-премьер-министра по координации экономического блока. Новый вице-премьер будет отвечать, в частности, и за оптимизацию инфраструктурной политики Правительства.