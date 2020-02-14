После реконструкции из аэропорта Днепра начнут летать минимум две международные авиакомпании

Сейчас с аэропортом Днепра работают «МАУ», «Роза ветров», «Австрийские авиалинии» и авиакомпания Ellinair.

По меньшей мере две новые международные авиакомпании выразили желание начать полеты из международного аэропорта Днепра. Сейчас в аэропорту продолжаются работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщают в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации.

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«Сейчас аэропорт Днепропетровской области ведет переговоры — к работе привлекут как минимум две новые международные авиакомпании. За стол переговоров сели и с перевозчиками, которые уже летают отсюда, чтобы те открыли новые направления», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в 2020 году пассажиропоток аэропорта должен вырасти впервые за последние пять лет.

В Днепропетровской ОГА добавляют, что летом 2020 года ожидается завершение строительства нового терминала и VIP-терминала, которые смогут дополнительно обслуживать три миллиона пассажиров в год.

Сейчас с аэропортом Днепра работают «МАУ», «Роза ветров», «Австрийские авиалинии» и авиакомпания Ellinair. Какие новые авиакомпании заинтересовались выходом на аэропорт Днепра в ОГА пока не сообщается.

Накануне Министерство инфраструктуры с третьей попытки выбрало победителя тендера на разработку проекту реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепра. Им стала компания «Институт Укрдорпроект».

Отметим, что в 2018 году депутаты предыдущего созыва, а также президент Порошенко обещали построить новый аэропорт недалеко от Днепра. На эти цели выделили 200 млн грн ($7,5 млн). Выделение этих средств было одним из условий, которые Порошенко выставил Раде для того, чтобы подписать закон о бюджете на 2019 год.

Но уже 19 июня 2019 года от идеи строительства нового аэропорта отказались и приняли решение направить эти средства на реконструкцию старого аэропорта Днепра.

10 октября 2019 года во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в бюджете на 2020 год будет предусмотрено финансирование ремонта аэропорта Днепра.