Дальнобойщики приостановили акцию протеста: о чем договорились

Международные автоперевозчики договорились о встрече в Мининфраструктуры для урегулирования проблем в отрасли.

Ассоциация международных автоперевозчиков Украины (АсМАП Украины) достигла договоренностей с Министерством инфраструктуры относительно проведения 13 февраля совместного заседания, в ходе которого будут обсуждаться актуальные проблемы на рынке автоперевозок, в частности, вопрос выдачи разрешений на выполнение автоперевозок грузов по территории иностранных государств, а также увеличение квоты дефицитных разрешений на автоперевозки в ряд стран.

Об этом УНИАН сообщили в забастовочном комитете Ассоциации международных автоперевозчиков Украины.

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«Завтра запланировано заседание комитета в Мининфраструктуры (по урегулированию актуальных проблем на рынке автоперевозок – УНИАН)», - сообщили в забастовочном комитете.

Кроме того, в АсМАП добавили, что на данный момент акция протеста международных перевозчиков приостановлена.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Киева и на въездах в город с утра начались акции протеста международных перевозчиков, из-за чего движение транспорта существенно затруднилось. Водители жаловались, что из-за электронной системы бронирования разрешений на международные автомобильные перевозки, которая заработала с января этого года, образовались многодневные очереди на границе и сократилось количество международных рейсов более чем на 5 тысяч.

Организатор акции - Ассоциация международных автоперевозчиков (АсМАП) Украины призвала премьер-министра Алексея Гончарука уволить министра инфраструктуры Владислава Криклия и руководство Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) из-за существующих проблем в отрасли, среди которых несовершенство электронной системы выдачи вышеупомянутых разрешений.

В свою очередь, премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на акции протеста и заявил, что правительство не планирует отказываться от электронной системы выдачи разрешений на международные автоперевозки, подчеркнув, что она является абсолютно прозрачной.