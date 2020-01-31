На украинских АЗС дешевеет автогаз: свежие цены

По состоянию на 31 января средняя розничная стоимость сжиженного газа на украинских АЗС составляет 12,42 гривни за литр.

Ряд сетей АЗС в Украине с 30 по 31 января снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-40 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, на станциях ОККО в Киеве сжиженный газ подешевел на 40 копеек за литр - до 12,99 гривни. SOCAR в столице снизил цену на 20 копеек за литр - до 13,37 гривни. На АЗС Parallel в Луганской и Донецкой областях автогаз подешевел на 26 копеек за литр - до 12,99 гривни, а в Запорожской и Днепропетровской – до 12,89 гривни.

На AMIC в пригороде Киева цены на газ снизились на 10 копеек за литр - до 11,69 гривни. В Харькове оператор Rodnik снизил цену на 10 копеек за литр - до 11,59 гривни.

Таким образом, по состоянию на 31 января 2020 года средняя стоимость сжиженного газа на АЗС составила 12,42 гривни/литр, что на 4,3% меньше средней цены в начале месяца.

Отмечается, что падению цен способствовали такие факторы, как падение стоимости импортного ресурса ввиду снижения котировок газа на основных ценообразующих хабах для украинского рынка, низкий сезонный спрос в январе и перенасыщение рынка газом в декабре.

Как сообщал УНИАН, потребление сжиженного газа в Украине в 2019 году увеличилось на 11% по сравнению с 2018 годом - до 2,03 миллиона тонн.