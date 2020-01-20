Информация о подрядчике в аэропорту Днепр является фейком – ДнепрОГА

Ни одна компания, которая имеет проблемы с законом или не выполняет условий тендеров, допущена к работам не будет, пояснили в госоргане.

Днепропетровская облгосадминистрация (ОГА) назвала дезинформацией новости в СМИ о том, что будто бы победителем тендера на проектирование взлетно-посадочной полосы нового аэропорта на Днепропетровщине стала компания «Прогресстех-Украина».

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте госадминистрации.

«В интернете появилась информация, что уже определено проектировщика взлетно-посадочной полосы нового аэропорта на Днепропетровщине. Мол, стратегическим для Украины объектом будет заниматься компания ООО «Прогресстех-Украина», – сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Как пояснили в ведомстве: это – фейк, который основывается на незнании автором публикации закона «О публичных закупках». Действительно система электронных госзакупок Prozorro избрала главным претендентом на победу эту фирму, поскольку она согласно правилам аукциона предложила самую низкую среди участников цену работ. Но ООО «Прогресстех-Украина» отнюдь не признан победителем.

Ведь, как объясняют в госадминистрации, «после аукциона по процедуре начинается проверка тендерного комитета. Он подробно изучит предложение претендента, его документы». Это продлится минимум пять рабочих дней. Претендент может получить отказ из-за недостатков, обнаруженных в его тендерном предложении. А на победу в тендере претендовать следующая компания – участник аукциона.

«Ни одна компания, которая имеет проблемы с законом или не выполняет условий тендеров, допущена к работам не будет. Поэтому «измена» отменяется», – официально пояснили в госоргане.

Также в Днепропетровской ОГА уточнили, что «тендер на определение проектировщика взлетно-посадочной полосы проводит госпредприятие «Фининпро». Оно распоряжается средствами, которые Мининфраструктуры направляет на строительство взлетно-посадочной полосы. Днепропетровская ОГА не организовывает и не проводит тендеры, а выступает центром, который координирует действия всех участников проекта». А про все этапы воплощения проекта строительства аэропорта на Днепропетровщине можно оперативно узнавать на сайте ОГА.