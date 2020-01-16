Воображаемые линии

Незаконные льготники были проблемой Украины во все времена. Но если о липовых «чернобыльцах», ветеранах АТО или получателях субсидий за коммуналку известно всем, то понятие «линейные скидки» знакомо разве что специалистам морской отрасли. Между тем, на махинациях с этими скидками государство теряет внушительные деньги.

Морское такси

В мировой морской практике существует два вида судоходства: трамповое и линейное. Первый термин происходит от английского tramp (бродяга). Название говорит само за себя: трамповое судно каждый раз ходит в разных направлениях и отправляется в рейс только тогда, когда для этого есть конкретный заказчик и конкретный груз. Если провести аналогию с городским транспортом, то трамповый сухогруз – это такси.

Линейное судоходство больше похоже на городской трамвай. У него есть три основных признака: постоянный маршрут, постоянные тарифы и постоянное расписание. Как и в случае с трамваем, такой теплоход отправится в рейс даже при отсутствии полной загрузки.

Исторически в мире существовало много пассажирских морских линий – к примеру, сюда можно отнести печально знаменитый «Титаник». В Российской империи, а потом и в Советском Союзе действовала Крымско-Кавказская линия. В 1970-80-е годы ее теплоходы отчаливали из Одессы ежедневно.

С развитием других видов транспорта потребность в пассажирских линиях отпала, и сейчас по морским линиям в основном перевозят грузы. При этом порты заинтересованы в том, чтобы к ним чаще заходили именно линейные, а не трамповые суда.

«Линия дает гарантию: клиенты знают, что ровно через 25 дней их груз будет, скажем, в Гонконге. Расписание работает четко, можно все планировать», - объясняет координатор движения “Стоп коррупция на транспорте” Александр Захаров.

Поэтому порты всего мира стимулируют судозаходы в рамках морских линий. Операторам линий предоставляется так называемая линейная скидка от суммы портового сбора. В Украине такая скидка составляет 20%. Порт получает меньше денег за каждый судозаход, но эти потери с лихвой компенсируются за счет регулярности рейсов.

Бумажные пароходы

В Украине официально зарегистрированы 20 морских линий. «Перечень линий заграничного плавания» можно увидеть на сайте Ассоциации морских портов Украины. Глядя на таблицу, даже далекий от морской отрасли человек заметит странную особенность: в некоторых случаях в графе «Обязательные порты судозаходов линии» указан лишь один порт. Остальные порты отмечены как «факультативные».

В перечне есть четыре линии, для которых морским агентом является крупный украинский стивидор ООО «Портинвест Лоджистик»: Novamar Line, Ferro Line, Nova Met Line и Fayette Line Services. И лишь один из них, Nova Met Line, имеет в графе «Обязательные порты судозаходов линии» более одного порта. В остальных случаях указано по одному обязательному порту (Мариуполь, Южный и Николаев) и по несколько десятков факультативных.

Если вспомнить нашу аналогию с городом, получается трамвай с одной конечной остановкой, который каждый раз может «факультативно» ездить в разные части города. А вот для такси такая ситуация в порядке вещей: есть официальная стоянка возле вокзала, а дальше – куда клиент желает. Нет клиентов – никто никуда не едет.

На эту особенность обратил внимание известный юрист Маси Найем, и даже обратился в Одесское управление НАБУ. «По схеме при посредничестве морского агента ООО «Портинвест Лоджистик» обычные морские перевозки выдаются за линейные (регулярные)», - написал он в Facebook.

Маси Найем утверждает, что отслеживание маршрутов судов указанных линий по онлайн-сервису Marine Traffic выявило нарушения правил линейного судоходства. Суда, связанные с «Портинвест Лоджистик», заходят в порты, не указанные в перечне.

Есть и другие признаки нечестной игры «Портинвеста». «На линии должны стоять одни и те же суда. У них такого и близко нет. Замены на настоящих линиях случаются редко, раз в полгода или реже. Тут замены каждый рейс», - рассказал на условиях анонимности один из участников рынка морских перевозок.

Для подтверждения этих слов, мы посмотрели на локацию 3 судов из 15 заявленных в линии Fayette Line Services 15 января 2020 года. Сервис Marine Traffic демонстрирует, что ни одно из них не находится ни в обязательном, ни в факультативном порту следования линии, не направляется к ним и не было в недавнее время.

О фиктивном характере линий говорит и сам перечень перевозимых грузов. «Регистрируются линии на перевозку руды или угля. Кукуруза еще появилась. Для меня это шок, такого не может быть! Никогда никто по линейному расписанию не возит руду», - говорит Захаров.

Миллионы для своих

Как же «Портинвесту» удалось зарегистрировать несколько линий с явными признаками фиктивности? Ответ прост: компания практически не нарушает инструкцию – но сама инструкция с большой вероятностью писалась именно под интересы «Портинвеста».

Такое «сотрудничество» вполне объяснимо: журналисты неоднократно писали о связи и.о. главы АМПУ Райвиса Вецкаганса с директором «Портинвеста» Александром Смирновым. Экспат не прошел положеную законом процедуру: уже три года он работает в статусе исполняющего обязанности.

Профсоюзы портовиков Одессы и Черноморска неоднократно проводили акции протеста с требованием выбрать нового главу АМПУ на прозрачном конкурсе. А совсем недавно, в конце 2019, серьезные вопросы к АМПУ озвучили и в НАБУ – в офисах государственной компании в Киеве и Одессе прошли обыски. Основания, озвученные на текущий момент – предоставление незаконных преференций определенным компаниям.

Вероятно, речь может идти в том числе и о линейной скидке. «Допускаю, что в данном случае имеет место или получение неправомерной выгоды должностными лицами ГП «АМПУ», или их халатное отношение к своим служебным обязанностям», - написал в Facebook Маси Найем. Его слова подтверждают и эксперты морской отрасли.

«Инструкция делалась так, чтобы можно было договариваться. Если ты обычный агент, ты не можешь конкурировать с «Портинвестом». А они, в свою очередь, получают в подарок скидку и улучшают конкурентоспособность. Это вполне себе 40 центов на тонне», - констатирует один из участников рынка.

На рынке также обсуждают неоднократные случаи, когда АМПУ под разными предлогами умышленно затягивала регистрацию линий настоящих. Бюрократические проволочки нередко мешали операторам получить законную скидку.

А вот от морских линий «Портинвест Лоджистик» теряет государство. И теряет немало. Захаров приводит примерны расчет для порта «Южный».

«Судно размера Панамакс может заплатить $200-300 тыс портового сбора. Скидка 20% – это $40 или $60 тыс за каждый судозаход. В «Южном» они показывают 30 млн тонн грузооборота. Они не каждое судно оформляют как линейное, но многие. Это около 100 судов по линии, то есть $40 млн в год экономия только по одному порту!», - говорит Захаров.

По его словам, «Портинвест Лоджистик» уже начал оформлять скидки в порту «Черноморск». А линия Fayette Line Services с единственным обязательным портом «Южный», перевозящая руду и уголь, продлила разрешение до 3 августа 2020 года. К тому времени пройдет уже год с момента визита в Одессу президента Владимира Зеленского, который жестко раскритиковал портовых чиновников и пообещал искоренить коррупцию на море.

Стоит отметить, что министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал проведение конкурса на должность главы Администрации морских портов Украины в начале 2020 года.