Лоукостер Ernest Airlines должен заплатить "Украэроруху" за два с половиной месяца

Итальянская авиакомпания должна оплатить "Украэроруха" предоставленные аэронавигационные услуги за ноябрь и декабрь 2019 года, а также - за часть января 2020 года.

Авиакомпания Ernest Airlines, которая временно остановила свои рейсы из-за прекращения действия лицензии, должен заплатить госпредприятию "Украэрорух" за предоставленные аэронавигационные услуги за ноябрь и декабрь 2019 года, а также - за часть января 2020 года.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу "Украэроруха".

"На днях наступил срок оплаты счета за ноябрь 2019 года. Авиакомпанию уведомили о необходимости срочно осуществить оплату. В случае неоплаты счета за аэронавигационные услуги "Украэрорух" вынужден будет совершать действия, предусмотренные действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Отмечается, что счет за обслуживание в декабре 2019 года будет предоставлено авиакомпании до 13 февраля 2020 года.

"Украэрорух настаивает на своевременности выполнения условий договора и своевременной оплате счетов за оказанные предприятием аэронавигационные услуги", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, авиакомпания Ernest Airlines с 11 января приостановила свои рейсы из-за прекращения действия лицензии.

До этого Ernest Airlines заявляла о прекращении продажи билетов с 13 января 2020 года из-за прекращения действия лицензии авиакомпании.