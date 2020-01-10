Оздоровление «Укрзализныци», ремонт дорог и новые высоты украинской авиации

Ушедший год для одной из ключевых для развития национальной экономики компаний - «Укрзализныци» выдался напряженным. Проблем для решения было много: жалобы грузоотправителей на высокиетарифы и нехватку вагонов, нарекания пассажиров, большой износ подвижного состава и инфраструктуры, неискоренимая коррупция и груз долгов.

Переломить гнетущую ситуацию в компании на протяжении года пытались всем миром. Важный шаг к оздоровлению «Укрзализныци» сделало правительство Владимира Гройсмана, утвердив летом пятилетнюю стратегию развития компании. По сути, это план действий с четкими сроками выполнения, которые должны обеспечить стабильное финансовое состояние, гарантировать перевозки и инвестиции в основные средства, а самое главное–модернизировать компанию.

План предусматривает разделение украинского железнодорожного гиганта на трех операторов: инфраструктурного, грузового и пассажирского, а также создание отдельного производственного блока. Это позволит привлечь частные инвестиции в пассажирские и грузовые перевозки, а также даст возможность повысить эффективность управление холдингом.

Процесс реструктуризации, по плану правительства,займет три-четыре года. После этого в акционерной компании "Укрзализныця" будет три менеджера на трех разных направлениях.

«Один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре. То есть, за всю сеть, за электрификацию, заниматься капитальными вложениями в поддержку, эксплуатацию, развитие сети. Второй оператор будет заниматься пассажирскими перевозками, которые убыточные, проблемные... И третий - это прибыльный, который будет генерировать прибыли для государства. Это грузовые перевозки», - заявил Владислав Криклий, возглавивший Министерство инфраструктуры в конце августа 2019 года.

Логичным продолжением реструктуризации национальных железных дорог должно стать привлечение частных инвестиций. Основа на этом пути была заложена в прошлом году с подписанием профильным министерством и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) соглашения о начале процедуры вывода «Укрзализници» на публичную продажу части акций - IPO.

Глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов отметил, что продажа акций позволит не только привлечь несколько миллиардов долларов в течение следующих двух-трехлет, но и вывести украинскую железнодорожную компанию на первые места среди транспортных операторов мира.

В 2019 году «Укрзализныця» активно работала над проблемой долгов, сдерживающих ее развитие. Компания погасила еврооблигации на сумму 300 млн долл. и выплатила купонный доход по ним. Таким образом, в течение года были погашены 60 процентов из 500 млн долл., которые были привлечены еще в далеком 2013 году. Остальную часть долга «Укрзализныця» должна будет погасить в последующие два года.

Также, среди важных событий ушедшего года можно назвать заключение контракта с General Electric на поставку сорока локомотивов в 2020 году. Примечательно, что локализация производства в Украине должна составить 15 процентов.

Наступивший 2020 год принесет национальной железной дороге кадровое обновление. В канун Нового года пока еще глава госкомпании Кравцов сообщил, что обратился в Наблюдательный совет компании с просьбой прекратить контракт в связи с переходом на другую работу в государственном секторе.

Причины этого решения туманны, так как контракт Кравцова истекал лишь в 2021 году. Поэтому слабо вериться в его добровольное желание уйти с должности. Ведь, премьер-министр Алексей Гончарук неоднократно называл состояние компании критическим и обещал провести кадровые изменения в связи с коррупцией.

Новые возможности для полетов

Ушедший год выдался успешным для украинской авиации. Пассажиропоток через украинские аэропорты за одиннадцать месяцев 2019 года (годовой статистики на момент публикации еще нет) уже составил почти 22,6 миллиона человек, что на два миллиона превышает показатель всего 2018 года.

Во многом это стало возможным благодаря развитию лоукост-авиакомпаний и активному ремонту региональных аэропортов. В ушедшем году украинский лоукостер SkyUp открыл более двух десятков новых маршрута из Киева, семь из Харькова, по четыре из Львова, Запорожья и Харькова в разные уголки дальнего и ближнего зарубежья.

Еще более важным стал старт авиарейсов SkyUpпо Украине. Авиакомпания предложила возможность покупки билетов, действительно, по низким ценам. Например, из Киева в Одессу теперь долететь можно за 500 гривень.Стоит отметить, что SkyUpпланирует дальнейшее расширение географии полетов. Так, в 2020 году авиакомпания запустит новые рейсы из Киева, Харькова, Львова, Запорожья и Одессы.

Значительные изменения в прошлом году произошли и в крупнейшей национальной авиакомпании – Международных авиалиниях Украины. Место многолетнего руководителя компании Юрия Мирошникова занял бывший топ-менеджер столичного аэропорта «Борисполь» Евгений Дыхне, перед которым поставлена ключевая задача - вывести компанию в зону прибыльности при сохранении стойкого развития. С новым руководителем МАУ отказалась от полетов по нескольким убыточным маршрутам и взяла курс на повышение клиентоориентированности.

В 2019 году продолжил экспансию на украинском рынке и ирландский лоукостер Ryanair. Авиакомпания запустила рейсы из аэропорта Харьков в Краков, Познань и Вильнюс. Также, из Херсона в конце года стартовали рейсы в Краков, а из аэропорта «Одесса» в польские города Краков, Катовице, Вроцлав и столицу Германии Берлин.В 2020 году Ryanair планирует еще больше увеличить объем авиаперевозок из Украины в Европу. Планируется запуск новых рейсов из Харькова, Херсона, Киева и Одессы.

Не отставал от конкурентов и венгерский лоукостер Wizz Air, который запустил рейсы из Одессы в Будапешт, Берлин, Гданьск, Братиславу, Вроцлав и Катовице. А из Киева в Афины, Салоники и Лейпциг. В наступившем году Wizz Air планирует запуск шести маршрутов из нового для себя аэропорта Запорожье. В частности, в Вену, Вильнюс, Будапешт, Гданьск, Краков и Вроцлав.

Активное развитие маршрутной сетки дает повод верить в реальность планов Мининфраструктуры - увеличить долю лоукостов на украинском рынке до 45 процентов в 2020 году и до 63 процентов в перспективе.

«Мы сделаем все возможное, чтобы полет в самолете стал для украинцев таким самым обычным явлением в жизни, как поездка на автобусе или железной дороге», — заявил министр инфраструктуры Криклий.

По его прогнозам, в ближайшие пять лет число граждан Украины, которые пользуются авиационным транспортом, должно увеличиться в три раза, а суммарный пассажиропоток аэропортов страны достигнет отметки в 32 миллионов человек.

Одним из аргументов для повышения транспортной мобильности населения Украины должна стать оптимизация налогообложения. Уже в этом году Верховная Рада рассмотрит законопроект об отмене НДС для авиаперевозок внутри Украины. В результате этого, по оценкам министерства, должна снизиться стоимость перелетов между украинскими городами.

Верить в светлое будущее национальной авиации позволяет и реконструкция аэропортов, которая активно ведется последние годы. Ушедший год не стал исключением. В декабре 2019 года завершилось строительство и начал работать новый терминал в аэропорту «Запорожье». Правительство планирует до 2023 года привлечь еще более 600 миллионов гривень на реконструкцию взлетно-посадочной полосы этого аэропорта.

На строительство взлетной полосы в аэропорту «Днепропетровск» в госбюджете на 2020 год предусмотрен один миллиард гривень. Из государственной казны в текущем году также будет выделено 70 миллионов гривень на проведение капитального ремонта Международного аэропорта "Измаил" в Одесской области.

Кроме этого, в наступившем году должна наконец-то завершиться реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Одесса», начатая в 2017 году.

Масштабный ремонт дорог

Признаем, что в ушедшем году украинские дороги не стали идеальными. Оно и не удивительно. Ведь, из общей протяженности в 170 тыс. км дорог в ремонте нуждаются более 90 процентов, восстановить которые по взмаху волшебной палочки не получится. Однако, позитивная тенденция ремонтов, длящаяся последние годы, позволяет начать верить в достижимое новое качество отечественных дорог.

Ушедший год можно смело занести в актив дорожной отрасли. В 2019 году «Укравтодор» ввел в эксплуатацию 930 км отремонтированных и построенных дорог государственного значения. А областные государственные администрации ввели в эксплуатацию 1477 км дорог местного значения. В сумме получается более 2400 км отремонтированных дорог.

В 2020 году новый глава «Укравтодора» Александр Кубраков, который занял свой пост в конце прошлого года, пообещал значительно увеличить объёмы ремонта – до 4 тыс. км дорог государственного и местного значения. В частности, только «Укравтодор» планирует в текущем году отремонтировать и построить 1345 км дорог.

Основными проектами «Укравтодора» должны стать строительство первой очереди моста через Днепр в Запорожье, реконструкция трассы Днепр-Решетиловка, реконструкция северной объездной дороги Житомира, продолжение проекта GOHighway (в Винницкой и Хмельницкой областях) и завершение ремонта трассы Днепр - Кривой Рог - Николаев.

Также будут проведены международные тендеры и ожидается начало работ на проектах капитального ремонта трассы Киев - Одесса в Черкасской области и строительства северного объезда Львова за счет кредитов ЕБРР и ЕИБ.

У этих планов есть все шансы сбыться. Дело в том, что госбюджет Украины на 2020 год предусматривает почти 74 млрд грн на развитие дорог, что существенно больше по сравнению с 2019 годом. Кроме того, «Укравтодор» намерен привлечь дополнительно кредитные средства от международных организаций в размере 20 млрд грн под госгарантии.

По планам правительства, масштабное дорожное строительство будет возобновлено уже с 1 марта.

В целом, наступивший 2020 год обещает множество изменений в украинской инфраструктуре – строительство и ремонт дорог, реконструкция аэропортов, реанимирование «Укрзализныци» и смена ее топ-менеджера. Удастся ли воплотить в жизнь задуманное, узнаем совсем скоро.

Александр Куницкий