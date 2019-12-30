цей матеріал доступний українською

Tesla начала продавать изготовленные в Китае электрокары

11:58, 30 декабря 2019
Транспорт
341 0
Tesla начинает продажу китайских электрокаров / фото twitter.com/teslacn

Читайте такжеTesla открыла "дочку" в Израиле

Об этом сообщается на странице Tesla China в Twitter.

Стоит отметить, что первые 15 автомобилей Model 3, которые выпущены на Gigafactory 3 в Шанхае, получат сотрудники Tesla.

В сообщении компании отмечается: "Сегодня Tesla доставит первую модель китайского производства на заводе Gigafactory 3 в Шанхае".

Стоит отметить, что американская марка получила ряд льгот от правительства Китая. В частности, не так давно были снижены на 10% налоги на каждую выпущенную Model 3.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Китай#электромобили Tesla