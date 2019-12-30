Tesla начала продавать изготовленные в Китае электрокары

Первые 15 автомобилей Model 3, которые выпущены на Gigafactory 3 в Шанхае, получат сотрудники Tesla.

Компания Tesla запустила продажи электрокаров, которые выпускаются на китайском заводе марки.

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Об этом сообщается на странице Tesla China в Twitter.

Стоит отметить, что первые 15 автомобилей Model 3, которые выпущены на Gigafactory 3 в Шанхае, получат сотрудники Tesla.

В сообщении компании отмечается: "Сегодня Tesla доставит первую модель китайского производства на заводе Gigafactory 3 в Шанхае".

Tesla will deliver the first China-made Model 3 at Gigafactory 3 plant in Shanghai TODAY. The 15 customers who are slated to get their Model 3s first Tesla are employees. pic.twitter.com/bOTeR8wjUL — Tesla China (@teslacn) December 30, 2019

Стоит отметить, что американская марка получила ряд льгот от правительства Китая. В частности, не так давно были снижены на 10% налоги на каждую выпущенную Model 3.