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В Киеве три ночи подряд будут закрывать переезд на проспекте Науки

09:39, 10 декабря 2019
Транспорт
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Движение автотранспорта через переезд на пр. Науки перекроют полностью / Фото: УНИАН

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Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, каждую ночь 18, 19, 20 декабря с 20:00 до 08:00 «Укрзализныця» будет ремонтировать переезд через железную дорогу на проспекте Науки (рядом со Столичным шоссе). Планируется заменить настил на переезде и обновить асфальтовое покрытие.

В связи с ремонтными работами движение автотранспорта через переезд будет полностью перекрываться.

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Теги: #Укрзализныця#Киев#транспортпогода в Киеве