ЕС выделит миллиардные субсидии на производство батарей для электромобилей

Общая сумма запланированных субсидий в семи странах ЕС составляет 3,2 млрд евро.

Европейская комиссия одобрила планы Германии и шести других государств Евросоюза выделить в общей сложности 3,2 млрд евро на субсидии для создания европейского центра по производству элементов аккумуляторных батарей.

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"Этот важный план, представляющий интерес для всей Европы, может быть реализован без чрезмерного подрыва конкуренции", - заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер в понедельник, 9 декабря, в Брюсселе, передает «Немецкая волна».

Согласно планам, Германия выделяет субсидии в объеме 1,25 млрд евро, Франция - 960 млн, Италия - 570, Польша - 240, Бельгия 80, Швеция - 50 и Финляндия - 30 млн евро. Брюссель рассчитывает и на привлечение частных инвестиций в объеме 5 млрд евро.

Еврокомиссия одобрила создание так называемого "батарейного альянса" в конце 2017 года, чтобы позволить европейским предприятиям наверстать упущенное в сфере производства литий-ионных батарей для электромобилей. Производство батарей в Европе будет осуществляться совместными силами по модели европейского авиастроительного концерна Airbus.

Аккумуляторы - самый дорогой компонент электромобиля, который одновременно имеет решающее значение для привлекательности этого вида транспортного средства. Министр экономки ФРГ Петер Альтмайер назвал решение Еврокомиссии большим успехом для автопроизводителей в Германии и во всей Европе.