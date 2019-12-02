Немец проехал на Tesla более миллиона километров, установив мировой рекорд

Водитель из Германии всего за пять лет проехал на электрокаре Tesla Model S 1 млн километров.

Водитель из Германии Хансйорг Гемминген всего за пять лет проехал на электрокаре Tesla Model S более 1 млн километров.

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Такой пробег стал мировым рекордом для данной модели, сообщает Autonews со ссылкой на издание Die Welt.

Гемминген, для которого езда на автомобиле является главным хобби, приобрел Tesla Model S в модификации P85D в 2013 г. и с тех пор ежедневно проезжал более 600 километров. За это время на электрокаре дважды пришлось заменить комплект батарей и трижды — силовую установку.

При этом пробег с последним силовым агрегатом составил более 680 тыс. км, тогда как новый блок батарей позволил проехать около полумиллиона километров без существенной потери максимального запаса.

Гемминген отметил, что большинство технических проблем с автомобилем удалось решить по гарантии автопроизводителя, поэтому периодический ремонт за пять лет не потребовал существенных денежных затрат. Водитель также заявил, что теперь намерен проехать на этой «Тесле» не менее одного миллиона миль (более 1,6 млн километров).