В "Укрзализныци" решают, кто будет кормить пассажиров в "Интерсити"

По результатам первого тура конкурса, который состоялся 20 ноября, к следующему этапу допущены компания "Вог Кафе", "Санфинити" и "Фуд энд Беверидж".

За право стать единственным оператором предоставления услуг пассажирам в скоростных поездах "Укрзализныци" будут соревноваться три компании, сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

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"Во второй тур конкурса по отбору единого оператора предоставления услуг пассажирам в скоростных поездах "Укрзализныци" допущены все участники, которые предоставили свои конкурсные предложения. Согласно заключению конкурсной комиссии, предложения всех компаний соответствуют квалификационным требованиям, поэтому все они могут участвовать в следующем туре конкурса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам первого тура конкурса, который состоялся 20 ноября, к следующему этапу допущены компания "Вог Кафе", "Санфинити" и "Фуд энд Беверидж".

Второй этап конкурса, а именно представления ценовых предложений, состоится 2 декабря и продлится до 12:00.

"Раскрытие предложений состоится в этот же день в 14:00. Трансляция события будет происходить на официальной странице филиала "Укрзализныци" - "Украинская железнодорожная скоростная компания" (УЗШК) в Facebook. По результатам проведения конкурса УЗШК намерено получить единого оператора предоставления услуг питания, медиа-контента и доставки экспресс-отправлений", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2019 года заканчивается действие договора "Укрзализныци" с компанией "Вог Кафе" о предоставлении услуг питания пассажиров в скоростных поездах.