Электрический кроссовер Ford рассекретили до премьеры (фото)

В интернете появились официальные фотографии, комплектации и характеристики электрического кроссовера Ford с внешностью «Мустанга».

В интернете появились официальные фотографии, комплектации и характеристики электрического кроссовера Ford с внешностью в стиле спорткара Mustang.

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Данные о новинке, премьера которой состоится только 17 ноября, раскрыли на сайте MachE Forum, пишет Autonews.

Что касается внешности, то кроссовер получил переднюю и заднюю оптику в стиле оригинального «Мустанга», купеобразный силуэт и закрытую «радиаторную решетку». Название Mach-E — отсылка к самым мощным модификациям спорткара Mustang первого поколения.

На момент старта продаж электрокар предложат в особом исполнении First Edition по цене 59,9 тыс. долларов, а чуть позже появится топовая версия GT. «Старшие» модификации кроссовера, которые получат полный привод, смогут ускоряться с места до первой «сотни» примерно за 3,5 секунды. Более доступные версии получат только заднюю ведущую ось, а разгон до 100 км/ч займет около пяти секунд.

Заявленная мощность агрегатов модели варьируется от 260 до 370 лошадиных сил. В зависимости от модификации Ford Mustang Mach E сможет проехать без подзарядки аккумуляторов от 340 до 480 километров.

Публичная премьера электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E состоится в рамках мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Старт продаж автомобилей запланирован на вторую половину следующего года.