Tesla добавила мощности Model S, чтобы обогнать конкурента Porsche Taycan

С новым программным обновлением отдача электрической установки возрастет на 50 лошадиных сил.

Компания Tesla выпустила очередное обновление программного обеспечения для Model S, в результате которого пиковая мощность силовой установки увеличилась: прибавка составила 50 лошадиных сил.

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По словам Илона Маска, это позволит электромобилю обогнать конкурента Porsche Taycan в заезде на четверть мили.

Ранее в Сети появилось видео заезда Porsche Taycan Turbo S и Tesla Model S P100D: немецкому седану удалось проехать расстояние в четверть мили за 10,6 секунды, а американскому лифтбеку – за 11,8 секунды, пишет motor.ru.

Этот результат оказался неожиданным. Дело в том, что заявленное время разгона до 100 километров в час у Taycan Turbo S с 761-сильной установкой составляет 2,8 секунды. Это на 0,2 десятые медленнее, чем у Model S P100D, а значит «на бумаге» победить должна была именно Tesla.

Однако с недавно вышедшим обновлением Model S сможет не только обогнать Taycan, но и быстрее разогнаться до «сотни», заверил Илон Маск в Twitter. Кроме того, после обновления владельцам электромобилей будет доступна новая функция – автоматическая навигация. Система будет предлагать кратчайшие маршруты до известных точек, например, до работы или дома, еще до того, как водитель задаст пункт назначения.

Ранее стало известно, что Tesla Model S готовится установить рекорд скорости на Нюрбургринге. Для этого используется прототип с новой трехмоторной силовой установкой. На недавних тестах засветился электромобиль, оснащенный гигантским антикрылом.